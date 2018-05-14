Un Granillo festoso, presenti tanti addetti ai lavori, presidenti, allenatori, direttori sportivi.

Lo spareggio Vibonese–Troina ha raccolto davvero un buon numero di spettatori e da buoni padroni di casa, non potevano mancare i dirigenti della Reggina, quasi tutti presenti. Ovviamente anche il massimo dirigente Mimmo Praticò, legato tra l’altro da un forte rapporto di amicizia con il presidente della Vibonese Pippo Caffo:

“Sono felice per la Vibonese che torna ad unirsi alle altre sorelle calabresi nel campionato di serie C. Il presidente Caffo meritava questo finale perché hanno sempre creduto in questo risultato, tutta la società ha lavorato benissimo. Dispiaciuto per il Troina, ma quando si arriva ad uno spareggio una comunque deve perdere, ho fatto i complimenti anche a loro. Tra le due chiaramente tifavo per la Vibonese visti i rapporti con la società e perché si tratta di una società calabrese.

Caffo è una persona eccezionale accompagnato da un grande entusiasmo, è un tifoso vero della Vibonese.

Nevio Orlandi ha fatto un grandissimo campionato, i suoi meriti sono tantissimi su questo percorso straordinario, indispensabile il suo contributo per il raggiungimento della promozione”.