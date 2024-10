Praticò: ‘Giusto dare fiducia a Drago. La Reggina si deve amare comunque’

Si continua a parlare della grande prestazione della Reggina ovviamente anche a Fuorigioco, la trasmissione sportiva in onda su RTV dove, tra gli ospiti, c’era anche l’ex presidente della squadra amaranto Mimmo Praticò.

Dopo la disamina della gara, tanti altri passaggi come quello riguardante la panchina e la scelta della società di dare ancora fiducia all’ex allenatore del Crotone: “A prescindere dalla non buona prestazione di Pagani, senza dubbio anche io avrei continuato con Drago, così come è stato fatto, assolutamente.

Ritengo sia un buon allenatore, doveva avere il tempo per capire bene e plasmare il materiale umano a disposizione.

Noi che abbiamo qualche anno in più ci ricordiamo le sfilate nel post gara dei tifosi catanesi che a Reggio trovavano spesso la vittoria, una tendenza cambiata solo negli ultimi anni.

Bellomo non so come faccia a giocare in questa categoria, sarebbe protagonista anche in serie B, non credevo fosse così forte. Doumbia, invece, per come lo ricordo, credo stia rendendo al 50% rispetto alle sue potenzialità, ancora deve far vedere le cose migliori.

I risultati portano i tifosi a ritrovarsi, ma anche la presenza di calciatori di qualità in organico. E’ sempre la squadra che avvicina i tifosi allo stadio e non viceversa.

Quanto siano stati importanti gli anni in cui sono stato presidente dopo il fallimento? Dico che senza la mamma non ci possono essere i figli, questa è la genesi di quanto avvenuto in questi anni.

Ai tifosi dico di stare sempre e comunque accanto alla squadra a prescindere dalla dirigenza. La Reggina si deve amare comunque, tifosi si nasce. Con quell’applauso che mi hanno tributato quel giorno allo stadio, ho capito che il lavoro che abbiamo fatto è stato apprezzato, quel gesto rimarrà indelebile nella mia mente. Non ho mai pensato di avere un ritorno in quello che faccio, se non quello della stima e dell’affetto della gente, questo succede quando fai le cose con il cuore”.

