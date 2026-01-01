Praticò: ‘Alla Reggina è stato negato il diritto a partecipare alla serie C’

"La società è cresciuta con nuove figure ed è diventata attrattiva. I risultati? Ma sono davvero così negativi?"

Mancato ripescaggio e risultati ottenuti in questi anni di gestione con la Reggina in serie D: Ha parlato anche di questo il Dg Praticò al periodico “Forza Reggina“:

“Siamo arrabbiati, perché è stato negato alla Reggina il diritto di disputare la serie C. Per l’ennesima volta sono state sottovalutate in estate situazioni che poi deflagrano. Ci sono pure società che fanno sforzi esagerati per vincere e poi non hanno la forza per andare avanti. Sicuramente è necessaria una profonda revisione delle regole”.

“Abbiamo creato le condizioni per far rendere al meglio possibile il lavoro della squadra e del settore giovanile. E’ stata una crescita costante, finalizzata ad arrivare nei professionisti. Centro sportivo, settore giovanile, siamo primi in ogni categoria e con giocatori arrivati in prima squadra. La società è cresciuta con nuove figure ed è diventata attrattiva per il territorio. I risultati sono un’altra cosa, ma sono davvero così negativi? Finale play off persa il primo anno, vinta l’anno scorso dopo una lotta fino all’ultimo. Il vero rammarico è di non essere mai stati primi”.