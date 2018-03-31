Praticò: ‘Il traguardo è vicino, coloriamo il Granillo’
Il presidente Mimmo Praticò invita i tifosi a colorare lo stadio Granillo di gioia ed entusiasmo per la sfida con la capolista Lecce
31 Marzo 2018 - 10:32 | di Michele Favano
Messaggio-invito del presidente Mimmo Praticò alla tifoseria per la sfida della prossima settimana che gli amaranto dovranno affrontare contro la capolista Lecce:
“Tutti assieme con la capolista Lecce coloriamo il “Granillo” di gioia ed entusiasmo, fieri dei nostri colori, della nostra storia.
Coloriamolo di amore per la Reggina, per una festa dello sport.
Domenica ore 14:30
Stadio “Oreste Granillo”
REGGINA-LECCE
I GIOCHI SI FANNO ORA, IL TRAGUARDO È VICINO!
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