Myenergy RC e Infodrive Capo d'Orlando, è arrivato il momento del faccia a faccia

Manca ormai poco al big match della 13a giornata di B Interregionale che vedrà sul campo del Pala Infodrive di Capo d’Orlando scontrarsi le due capoliste Orlandina e Myenergy RC. Gara importante per i neroarancio che si giocano il primato su un campo difficilissimo contro la corazzata dell’ex coach Domenico Bolignano. A Piazza Armerina l’altra capolista Ragusa lotterà per restare agganciata al treno di testa.

Partita di cartello e ricca di prestigio il faccia a faccia tra due squadre nell’élite del basket meridionale e nazionale militando per diversi anni nelle massime serie della pallacanestro italiana.

È lo scontro fra due squadre con tanti ex, non solo l’allenatore Bolignano e Mascherpa per i paladini, ma anche coach Cigarini, che arriva dalle giovanili orlandine, e lo stesso capitano Binelli. Incroci di sentimenti che verranno messi da parte perché ci si gioca il primo posto in classifica oltre ad essere, come ha fatto notare bene l’allenatore dell’Infodrive Capo d’Orlando, l’ennesimo scontro diretto che andrà a influire successivamente nella fase finale per la promozione alla categoria superiore.

La cervellotica formula di questo torneo di serie B interregionale prevede infatti una fase successiva cui avranno accesso le prime quattro classificate con accoppiamenti basati sulla posizione nel girone. Logico quindi che l’economia degli scontri diretti sia qualcosa di cui tener conto, soprattutto considerando il fatto che l’Orlandina ha vinto il match dell’andata in casa dei neroarancio.

Faccia a faccia tra due filosofie di gioco

Sarà una guerra di nervi e una battaglia fra due filosofie di gioco completamente differenti: da una parte l’organizzazione difensiva di coach Bolignano, dall’altra il gioco moderno e offensivo di Cigarini, che quest’estate era partito da un dinamico ‘piglia e tira’ arricchito nelle settimane da movimenti fuori e sotto canestro, grazie anche all’innesto recente di Giovanni Cessel.

Vigilia ricca di entusiasmo grazie all’atmosfera che si respira in città e alle numerose iniziative che hanno avvicinato i tifosi neroarancio alla squadra e alla società. Capitan Binelli & Co. sono carichi e pronti per il match di questa sera. Lo erano dal finale di partita col Cus Catania.

Ma sarà una gara diversa rispetto a quella dell’andata sia perché le squadre si sono evolute e sono cresciute durante questi mesi avendo potuto rodare dei roster che nella maggior parte dei casi sono stati costruiti e progettati quest’estate. E sarà diversa perché diversi saranno gli uomini che si scontreranno sul parquet. Per i neroarancio primo fra tutti Ilya Tyrtyshnyk, assente all’andata per motivi burocratici, e il nuovo acquisto Cessel. Dall’altra parte l’Orlandina recupera Mascherpa, anche se ancora sta portando avanti il processo di recupero dovuto al lungo infortunio, e il top player di Capo d’Orlando (e di questo torneo) Simas Jasaitis.

L’appuntamento con gli appassionati di basket alle 18:00 al Pala Infodrive per Capo d’Orlando-Myenergy RC. Arbitri della serata Alessandro Lorefice di Ragusa e Gianmarco Greco di Catanzaro.