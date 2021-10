Premio "Oreste Granillo": pronti per la terza edizione con grandi ospiti

Giornata di presentazione presso il Museo Nazionale del Bergamotto, dove l'ideatore e giornalista Maurizio Insardà ha ufficialmente comunicato la data della terza edizione del "Premio Oreste Granillo RP" che quest'anno verrà realizzato da G&B Spadafora. Al tavolo della conferenza, insieme ad Insardà anche la figlia di Oreste Granillo, Maria Stella, il presidente Regionale del Coni Maurizio Condipodero e l'imprenditore Vincenzo Pacilè.

L’evento, si svolgerà venerdì 15 ottobre alle ore 18,30 presso l’aula Magna dell’Università Mediterranea – Dipartimento Ingegneria. Queste le dichiarazioni del giornalista Maurizio Insardà:

“Dopo un anno di stop forzato causa pandemia, ripartiamo con un premio che ho fortemente voluto. In occasione di questa edizione premieremo il presidente della Lega di Serie B Mauro Balata che è anche il capo delegazione dell'Under 21. Personaggio di grande spessore e signorilità. Poi ci sarà anche Roberto Baronio che non ha bisogno di presentazioni. Ha giocato con la maglia della Reggina ed è stato lo scorso anno il secondo di Andrea Pirlo alla Juventus. Come sempre il coordinatore dell'evento sarà il giornalista Italo Cucci, presenterà Monica Bertini ed avremo anche la presenza di Nicola Binda della Gazzetta dello Sport".