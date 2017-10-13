Si è tenuta, ieri la prima serata del “Premio Mia Martini” al Palaopel, allestito in Piazza Municipio di Bagnara Calabra che ha visto protagonisti i giovani artisti che ogni anno partecipano alla manifestazione dedicata alla grande Mimì.

In scena Martina Di Fronte, vincitrice del premio nel 2012 ad annunciare l’evento con Veronica Maya che ha incantato il folto pubblico presente in sala e insieme a Savino Zaba ha annunciato i gruppi partecipanti per la sezione Etnosong. Tra questi: i Popularia, i Beddi -Musicanti di Sicilia, i Tarantolati di Tricarico, i Ritmo Binario, i Rena Nera e Donna Luna.

Le Nuove Proposte e Radio Premio Mia Martini

Durante la serata si sono esibiti i primi cantanti che concorreranno per la sezione Nuove Proposte e in diretta su Radio Medua, dallo studio del Palaopel, Domenico Milani, Luigi Grandinetti e Elena Morali hanno condotto il programma “Radio Premio Mia Martini”.

Tra gli ospiti della manifestazione, Franco Neri, il noto attore di origine calabrese che durante la serata ha divertito il pubblico. Inoltre, presente in sala anche la giuria di qualità composta dall’autore e compositore Gianfranco Fasano, dalla cantante Amara e il cantautore Mario Rosini che ha emozionato il pubblico per aver interpretato al pianoforte due classici della canzone napoletana.

I vincitori della sezione Etnosong

A conclusione della serata e Veronica Maya ha annunciato i vincitori del premio Etnosong: Ritmo Binario con “Beddhru l’amore” e il premio della critica che va ai Rena Nera con il brano “Je mò Maccir’”.

Questa sera entreranno in scena i piccoli della sezione Una Voce per Mimì (che riceveranno il premio al termine dello spettacolo) ed i rimanenti nove delle Nuove Proposte della prima serata.

L’evento, diretto dal regista Nino Romeo e la direzione artistica di Franco Fasano, è patrocinato dalla Regione Calabria, la città metropolitana di Reggio Calabria, Amministrazione Comunale di Bagnara Calabra; inoltre, è co-finanziato dalla Regione Calabria.