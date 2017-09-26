È ufficiale! Dal 12 al 14 ottobre 2017, tre nomi di prestigio come Veronica Maya, Savino Zaba e Franco Neri condurranno le serate conclusive del “Premio Mia Martini 2017” che si terrà a Bagnara Calabra, città natìa della grande Mimì.

“Un trio di grandi professionisti, tre personaggi di grande prestigio che faranno da filo conduttore alle tre serate televisive… e soprattutto, tre volti noti per una conduzione frizzante ricca di tante sorprese” afferma il regista Nino Romeo nell’annunciare ufficialmente i presentatori dell’evento che ogni anno si conclude nella città di Bagnara Calabra.

Veronica Maya, recentemente conduttrice del programma di successo Rai quali “Quelle Brave Ragazze”, ritornerà a condurre il Premio, infatti, l’artista ha già presentato le edizioni del 2015 e 2016.

Mentre, per Savino Zaba, vero showman e reduce anche lui da programmi Rai come: “Tale e Quale” “Quelle Brave Ragazze” e in radio con “A qualcuno piace cult”, sarà la sua prima esperienza da conduttore per l’attesissimo evento che da anni riscuote un enorme successo a livello nazionale.

A completare il cast, ci sarà Franco Neri, attore reduce di importanti programmi televisivi di successo come “Zelig” e attualmente impegnato su Rete 4.

Nei prossimi giorni Nino Romeo e Franco Fasano, direttore artistico dell’evento, ufficializzeranno i nomi degli ospiti delle tre serate conclusive che, a quanto pare, saranno di prestigio.

Bagnara Calabra si appresta ancora una volta a vivere una settimana di musica e di canto nel ricordo della sua figlia illustre. Mia Martini che diceva: “Se non avessi fatto la cantante avrei fatto la Bagnarota”. Per questo Bagnara ancora oggi ama la sua MIMI’.