Il Premio Migliore Impresa JA Calabria alla 3BH dell’ITT “Panella-Vallauri” di Reggio Calabria

Lo scorso 23 maggio 2017, presso il centro di formazione per la Scuola per l’Industria Edilizia e Affini di Caraffa di Catanzaro, si è svolta la Fiera Regionale di Impresa in azione, il programma didattico di educazione imprenditoriale digitale promosso da Junior Achievement Italia. Impresa in azione è un programma di educazione all’autoimprenditorialità rivolto alle classi III, IV e V delle Scuole Superiori, sviluppato da più di 10 anni nelle scuole superiori di tutta Italia. Riconosciuto dalla Commissione Europea come “la più efficace strategia educativa di lungo periodo per la crescita e l’occupabilità dei giovani”, attraverso una metodologia didattica basata sul learning by doing, offre agli studenti gli strumenti per trasformare un’idea in una vera e propria impresa. Dall’anno scolastico 2015/2016, è accreditato tra i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro ufficialmente proposti dal MIUR.

La Dirigente Scolastica dell’ITT “Panella-Vallauri” di Reggio Calabria, Prof.ssa Anna Nucera è fiera di comunicare che, la Migliore Impresa JA Calabria, per l’anno scolastico 2016-2017, è la “Sapuny Company”, ideata e realizzata dalle alunne e alunni della terza BH, del corso di Chimica e Biotecnologie Sanitarie, coordinata dalla Prof.ssa Rosanna Carletti. L’idea di impresa vincente realizza sapone biologico alle essenze naturali ed autoctone, quali quelle di bergamotto ed agrumi, produce sali biologici da bagno e recupera intelligentemente gli scarti di produzione attraverso la creazione di detersivo biologico per lavatrice.

Inoltre, la classe terza BI dell’Indirizzo Informatico dello stesso istituto, sotto la guida della Prof.ssa Maria Grazia Viola, si è aggiudicata il Premio Studenti grazie ad un’idea semplice ed al contempo geniale; uno zainetto dotato di un dispositivo per ricaricare le batterie dello smartphone basato su celle fotovoltaiche.

I vincitori del premio parteciperanno adesso alla competizione nazionale BIZ Factory, in programma a Milano il 5 e 6 giugno prossimi e si contenderanno il titolo di Migliore Impresa JA 2017 che rappresenterà l’Italia alla JA Europe Company of the Year Competition a Bruxelles in Belgio.

Prof.ssa Anna Nucera, DS ITT “Panella-Vallauri”