Premio Anassilaos Mimosa 2025: a Reggio la celebrazione dell’eccellenza femminile

Un grande tributo alle donne che, con il loro lavoro, la loro passione e il loro coraggio, contribuiscono ogni giorno a rendere la società più giusta e inclusiva. Questo è stato il cuore pulsante del Premio Mimosa 2025, organizzato dall’Associazione Culturale Anassilaos, che ha celebrato la sua XXX edizione nella Sala Federica Monteleone del Consiglio Regionale della Calabria.

L’evento si è svolto l’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, una scelta non casuale ma fortemente simbolica. Tra le istituzioni presenti all’interno della Sala Federico Monteleone, il Presidente del consiglio comunale Enzo Marra, l’assessore comunale Lucia Nucera, il consigliere delegato Franco Barreca e il vice Capo di Gabinetto del Consiglio Regionale Carmelo Nucera.

In un’epoca in cui i diritti femminili devono ancora essere difesi e rafforzati, il Premio Mimosa è un segnale chiaro: il contributo delle donne è imprescindibile in ogni settore, dal lavoro alla cultura, dalla scienza all’arte, fino all’impegno sociale e istituzionale.

Un riconoscimento alle donne che fanno la differenza

Nel corso della cerimonia, sono state premiate personalità femminili che si sono distinte in diversi ambiti: lavoro, cultura, volontariato, ricerca scientifica e impegno sociale.

Ecco l’elenco delle insignite del Premio Mimosa 2025:

Per la difesa della legalità e la sicurezza dei cittadini

Lucia Delfino , Magistrato presso il Tribunale di Reggio Calabria

, Magistrato presso il Tribunale di Reggio Calabria Paola Grazia Valeriani , Vicequestore Aggiunto, responsabile delle Sezioni Reati contro il Patrimonio e Pubblica Amministrazione

, Vicequestore Aggiunto, responsabile delle Sezioni Reati contro il Patrimonio e Pubblica Amministrazione Patrizia Delfino , Direttore della Casa Circondariale di Catanzaro

, Direttore della Casa Circondariale di Catanzaro Roberta Velletri , Vice Direttore II PP di Reggio Calabria

, Vice Direttore II PP di Reggio Calabria Alessandra Bascià , Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rovigo

, Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rovigo Giuseppa Gambino , Tenente dell’Arma dei Carabinieri di Reggio Calabria

, Tenente dell’Arma dei Carabinieri di Reggio Calabria Giorgia Nicotra , Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri di Reggio Calabria

, Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri di Reggio Calabria Erika Di Maggio , Maresciallo Ordinario della Guardia di Finanza di Gioia Tauro

, Maresciallo Ordinario della Guardia di Finanza di Gioia Tauro Eliana Musumeci , Maresciallo Aiutante della Guardia di Finanza di Reggio Calabria

, Maresciallo Aiutante della Guardia di Finanza di Reggio Calabria Annalisa Salvemini, Guardia Costiera, specialista motorista sulle motovedette

Per l’impegno nelle istituzioni

Antonia Criaco , Segretario Generale del Comune di Reggio Calabria

, Segretario Generale del Comune di Reggio Calabria Anna Maria Stanganelli , Garante della Salute della Regione Calabria

, Garante della Salute della Regione Calabria Caterina Trecroci, Presidente del Consiglio Comunale di Villa San Giovanni

Per l’educazione e la formazione

Annarita Ferrato , Direttrice dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Reggio Calabria

, Direttrice dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Reggio Calabria Irene Mazza, Insegnante di Matematica e Scienze presso l’Istituto Comprensivo De Amicis-Bolani

Per l’impegno sociale e la promozione umana

Simona Argento , Presidente Associazione Pandora

, Presidente Associazione Pandora Myriam Calipari , Presidente AVIS di Reggio Calabria

, Presidente AVIS di Reggio Calabria Sabina Cannizzaro, Presidente dell’Associazione “Donne Reggine”

Per la musica

Marina e Vincenzina Cuzzola, Direttori del Coro Polifonico Laudamus

Per il lavoro e le professioni

Alessia Barbalace , General Counsel Gruppo Gimoka e Caffè Mauro

, General Counsel Gruppo Gimoka e Caffè Mauro Francesca Chirico , Presidente Sezione Servizi Confindustria Reggio Calabria

, Presidente Sezione Servizi Confindustria Reggio Calabria Domenica Maria Poeta , Specialista Sala Consulenza Business Poste Italiane

, Specialista Sala Consulenza Business Poste Italiane Gerolama Daniela Roschetti , Dirigente Amministrativo dell’Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio

, Dirigente Amministrativo dell’Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio Caterina Sergi, Direttore di Filiale UNICREDIT Reggio Calabria

Per l’arte del gusto

Maria Morabito, Artigiana della pasta, titolare dell’azienda “La Reggianella”

Per la memoria e la ricerca storica

Vera Mirella Mafrici , Professoressa Università degli Studi di Salerno

, Professoressa Università degli Studi di Salerno Stefania Mancuso , Presidente Accademia di Belle Arti di Catanzaro

, Presidente Accademia di Belle Arti di Catanzaro Roberta Filardi, Docente di Storia dell’Arte presso il Liceo Artistico “M. Preti – A. Frangipane”

Per la conservazione del patrimonio storico e artistico

Angela Puleio , Direttrice Archivio di Stato di Reggio Calabria

, Direttrice Archivio di Stato di Reggio Calabria Elena Rita Trunfio, Direttrice del Museo e Parco Archeologico di Locri

Per la ricerca scientifica e la tutela della salute

Valeria Falcomatà , Medico dermatologo, Direttore FF della UOC Dermatologia del Grande Ospedale Metropolitano

, Medico dermatologo, Direttore FF della UOC Dermatologia del Grande Ospedale Metropolitano Anna Fedele , Dirigente medico presso la UOC di Chirurgia Generale e d’Urgenza

, Dirigente medico presso la UOC di Chirurgia Generale e d’Urgenza Flora Salerno, Dirigente Chirurgia Generale OO.RR (alla carriera)

Per la promozione culturale

Rosanna Trovato, Presidente Archeoclub Area Integrata dello Stretto

Un messaggio di speranza e di impegno per le donne

Nei discorsi di ringraziamento, il pensiero delle premiate è stato rivolto alle famiglie, a chi soffre, alle donne ancora oggi senza voce, a quelle che, in molti contesti, lottano per i propri diritti e faticano a trovare il loro spazio nella società.

Momento toccante quando Sabina Cannizzaro (premiata per l’impegno e le attività dell’associazione ‘Donne Reggine’, della quale è presidente e fondatrice) ha ricordato e dedicato un pensiero affettuoso a Paola, moglie del senatore Mario Occhiuto, per la tragedia familiare vissuta poche settimane fa con la perdita del figlio Francesco.

Il Premio Mimosa 2025 ha voluto celebrare non solo i successi individuali, ma anche il coraggio collettivo di chi si impegna ogni giorno per costruire un futuro più equo, in cui le donne possano affermarsi senza ostacoli.

L’evento ha ricordato il sacrificio di Emanuela Loi, la giovane poliziotta caduta nella strage di via D’Amelio insieme a Paolo Borsellino e agli altri agenti di scorta. Il suo esempio, ancora oggi, è simbolo di dedizione, sacrificio e amore per la giustizia.

A tutte le insignite è stata donata un’antica moneta con l’effigie della dea Kore, simbolo della rinascita e della forza femminile, accompagnata da una cartolina con annullo filatelico commemorativo.

Un impegno che continua

Il Premio Mimosa non è solo un riconoscimento, ma una promessa per il futuro: continuare a sostenere le donne, dare voce a chi non ne ha e promuovere un’uguaglianza concreta e reale.

L’8 marzo 2025, a Reggio Calabria, è stata scritta una pagina di storia al femminile che resterà come esempio per le nuove generazioni.