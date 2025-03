Cultura, cucina e legalità: chef Cogliandro riceve il Premio Professionalità

Nuovo riconoscimento per chef Filippo Cogliandro, insignito del IX Premio Professionalità dal Rotary Club Reggio Calabria Est, che celebra l’eccellenza, l’integrità e l’impegno sociale di personalità che, attraverso la propria attività, contribuiscono in modo significativo alla crescita culturale e sociale della società.

E la cerimonia di premiazione si è svolta nel quartier gererale dello chef la sua L’A Gourmet L’Accademia di Reggio Calabria, luogo simbolo della filosofia gastronomica dello chef, dove ogni giorno la cucina diventa strumento di narrazione e di riscatto, luogo da dove partono idee e iniziative d’arte e cultura e messaggi di legalità e riscatto, che negli anni hanno preso vita. A consegnare il prestigioso riconoscimento Caterina Festa, Presidente del Rotary Club Reggio Calabria Est, alla presenza della Governatrice del Distretto 2102 Maria Pia Porcino e di numerose personalità istituzionali e rotariane.

Tra i presenti: Caterina Capponi, Assessore Regionale, che ha portato i saluti della Giunta Regionale, esaltando il lavoro dello chef Cogliandro nella promozione della Calabria attraverso la sua cucina e il suo impegno sociale; Giuseppe Badagliacca, Presidente del Rotary Club Peschiera e del GardaVeronese; i Past District Governor Alfredo Focà e Luciano Lucania; Gina Scordo , Past President e facilitatore del Club Reggio Calabria est che ha condotto un dialogo intervista con lo chef Cogliandro; Armando Neri, Consigliere Metropolitano.

Ad arricchire la serata erano presenti anche i vincitori del Premio Professionalità che si sono avvicendati in questi 9 anni dalla sua istituzione: Salvatore Clemensi (Hair Stylist), Fabio Orlando (Commercialista e Fotografo), Marinella Rodà (Cantante e Maestra di Canto), Lilly Spina (Stilista), Vincenzo Pedone (Magistrato), Arcangela Galluzzo (Giornalista) e Natino Chirico (Pittore), che hanno inviato un messaggio di stima e riconoscimento per l’opera svolta dallo chef Cogliandro.

“Premio Professionalità IX Edizione 2025

Con Stima e Riconoscenza allo Chef Filippo Cogliandro

Esempio di Eccellenza, Integrità e Impegno Sociale

Per la sua straordinaria professionalità, il coraggio nella difesa della legalità e la dedizione nella valorizzazione della cultura gastronomica come strumento di riscatto e solidarietà.”

Questo premio rappresenta un ulteriore riconoscimento all’opera di Filippo Cogliandro, uno degli chef più autorevoli della Calabria, ambasciatore di una cucina che non è solo eccellenza gastronomica, ma anche veicolo di cultura, memoria, identità e legalità.

Da anni, lo chef è impegnato nella promozione della sua terra attraverso il suo linguaggio, quello culinario, che racconta la bellezza della Calabria, superando gli stereotipi e valorizzandone le eccellenze. Con il suo ristorante L’A Gourmet L’Accademia, ha trasformato l’alta cucina in un ponte tra tradizione e innovazione attraverso i sapori autentici e preziosi della nostra terra.

Testimone della legalità, Cogliandro ha fatto della cucina uno strumento di lotta contro la criminalità organizzata, coniugando l’arte culinaria con un forte impegno sociale. Le sue iniziative spaziano dalla valorizzazione del territorio calabrese attraverso eventi enogastronomici e culturali, alla cucina solidale in Gambia, passando per collaborazioni con storici, artisti e istituzioni per diffondere un’immagine nuova e autorevole della nostra terra.

L’assegnazione di questo premio da parte del Rotary Club Reggio Calabria Est sottolinea ancora una volta come la professionalità possa essere messa al servizio della comunità. Il riconoscimento a Filippo Cogliandro non è solo un tributo alla sua carriera e ai suoi successi, ma anche un messaggio di speranza e di impegno per una Calabria che vuole crescere attraverso il talento, la cultura e la legalità.