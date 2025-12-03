Premio Rocca Diamonds: arte, eccellenza e alta gioielleria in una celebrazione della Calabria che brilla

Il prestigioso Teatro Cilea di Reggio Calabria ospiterà domenica 7 dicembre, alle ore 17.30, il Premio Rocca Diamonds Calabria, un evento dedicato all’arte, all’eccellenza e all’alta gioielleria, nato per celebrare una Calabria che continua a brillare grazie al talento e all’impegno dei suoi protagonisti.

Un anno fa il Gruppo Damiani, insieme a Scintille, storica azienda della famiglia Mazzucca e punto di riferimento nel Sud Italia per l’alta gioielleria e orologeria, ha dato vita a una nuova realtà, con la prima boutique a insegna Rocca. Uno spazio elegante in cui le creazioni del gruppo Damiani convivono armoniosamente con i preziosi dei più celebri marchi del lusso internazionale.

Una storia unica, che da sempre unisce creatività, artigianato e innovazione. Ed è proprio questa forza, questo legame autentico con la tradizione e con il territorio, a ispirare la nascita del Premio Rocca Diamonds Calabria, molto più di un semplice riconoscimento: un vero e proprio evento culturale dedicato al talento, alla creatività e al merito delle personalità calabresi che si sono distinte nei settori più diversi.

«Sono emozionato e felice – dichiara il cav. Sergio Mazzuca, titolare della boutique Rocca – che la famiglia Damiani abbia scelto di investire un anno fa su Reggio Calabria, permettendo l’apertura di una boutique così importante per la gioielleria e l’orologeria di alta gamma. Da imprenditore calabrese sono profondamente legato alla mia terra e, per ringraziare le tante persone che ci hanno seguito in questo primo anno, abbiamo scelto di festeggiare al Teatro Cilea, celebrando la cultura e premiando personalità calabresi che hanno raggiunto successi nazionali e internazionali. Un omaggio alla Calabria che brilla».

Tre i premi assegnati durante la serata: Categoria “Sociale” – Associazione Agedi (Associazione Genitori di Bambini e Adulti Disabili): una realtà di auto-aiuto fondata e portata avanti da persone con disabilità e dai loro familiari, una grande famiglia fatta di sostegno, ascolto e solidarietà.

Categoria “Spettacolo” ad Alessio Praticò: attore calabrese reduce dal Festival del Cinema di Venezia, con la partecipazione al film “Portobello”, diretto dal maestro Marco Bellocchio.

Categoria “Imprenditoria” all’azienda Agrumaria Reggina: da oltre 35 anni punto di riferimento nel settore agroalimentare e fondata da Francesco Chirico, la cui visione e capacità di innovazione hanno guidato la crescita della società attraverso un percorso di diversificazione e integrazione verticale. La famiglia Chirico è attiva nel mercato alimentare fin dagli anni ’70, inizialmente con la produzione di imballaggi destinati alle imprese di commercio degli agrumi.

La serata sarà impreziosita da una sfilata esclusiva, dove protagonisti assoluti saranno i capolavori dell’alta gioielleria Damianie Salvini. Dieci splendide modelle, elegantemente curate da Francesco Cogliandro e da Davida Spose, daranno vita a un percorso scenografico in cui stile, luce e raffinatezza si fondono in un’unica armonia. L’atmosfera sarà resa ancora più suggestiva dal Coro Gospel “Shining Voices”, diretto da Floriana Mungari, accompagnato dalla Shining Band, composta da Giorgio Barozzi (tastiere), Cristian Piperis (basso) e Davide Calabretta (batteria).

Il Premio Rocca Diamonds Calabria si propone così come un appuntamento di grande prestigio, volto a valorizzare il legame tra eccellenza, cultura e territorio, celebrando una Calabria che continua a risplendere grazie ai suoi talenti migliori.