Prende il via il Festival Internazionale del Folclore ‘Gira lu Mundu’

Musica, balli e costumi tradizionali: la 35ª edizione del Festival itinerante Gira lu Mundu parte dal Centro Commerciale Porto Bolaro

Il festival Internazionale del Folclore, tra musiche e canti popolari, ripropone le antiche tradizioni, gli usi e i costumi che hanno costruito nel tempo la nostra identità culturale.

Nasce così l’intento di realizzare un legame tra noi e popoli di diverse culture, al fine di favorire l’intreccio tra mondi si diversi ma accomunati dallo stesso amore per la propria terra.

La continuità di questo evento, giunto alla sua 35° edizione, è il segno evidente del grande successo che riscuote tra gli spettatori che affollano ogni anno sempre di più le piazze dove si svolge il Festival.

Il Festival itinerante Gira lu Mundu

Come ormai da qualche anno, anche quest’anno il Gruppo ripropone il Festival Itinerante “Gira lu Mundu” con un programma molto ricco.

Si parte giorno 8 Agosto dalle 17,00 circa al Centro Commerciale Porto Bolaro dove i gruppi folk partecipanti al Festival si esibiranno gratuitamente per clienti del Centro in canti e balli in abiti tradizionali.

Quest’anno i Gruppi stranieri partecipanti saranno: Bolivia “Grupo Femenino” – Cile “Magia Chilena” – Rep. Montenergro “Kud Zahumlje”” – Italia Calabria con la tarantella de “I Peddaroti”.

Che dire, Vi aspettiamo per un pomeriggio di puro e sano divertimento ….al ritmo delle tradizioni di tutto il mondo …e soprattutto a ritmo di tarantella positiva sempre in allegria.

Il Centro Commerciale Porto Bolaro

Centro Commerciale Porto Bolaro a Reggio Calabria. Aperto nel 2009, si sviluppa su 2 livelli. Oltre a un Ipermercato a marchio Carrefour, presenta una galleria con 50 negozi per tutte le esigenze tra cui le medie e grandi superfici Media World, Piazza Italia e Tata Italia.

Per ulteriori informazioni

Uffici di Direzione

Tel. 0965.675997

Centro Commerciale Porto Bolaro

Via Nazionale San Leo, S.S. 106 Uscita San Leo – Reggio Calabria