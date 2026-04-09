Poste in Calabria: esteso il servizio di prenotazione prestazioni sanitarie a 390 uffici

Da oggi sarà possibile prenotare le prestazioni sanitarie in tutti gli uffici Polis della Regione Calabria

Dopo i risultati positivi registrati nella fase sperimentale, a partire da oggi il servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie è disponibile nei 390 uffici postali Polis delle province di Cosenza, Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e Reggio Calabria. L’iniziativa si inserisce tra i servizi messi a disposizione delle Regioni nell’ambito del progetto Polis di Poste Italiane ed è stata fortemente promossa dalla Regione Calabria, in collaborazione con l’Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria – Azienda Zero.

Come funziona il servizio negli uffici postali Polis

Il progetto rientra nel più ampio percorso di rafforzamento dell’accesso alle prestazioni sanitarie e si affianca alle numerose azioni già avviate dall’ente di governance del servizio sanitario regionale. Il servizio sarà disponibile negli uffici postali situati nei comuni con meno di 15mila abitanti e consentirà ai cittadini non solo di prenotare le prestazioni sanitarie, ma anche di modificare gli appuntamenti già fissati, con un costo di 2,15 euro.

Con questa iniziativa, la Regione Calabria compie un ulteriore passo in avanti nel miglioramento dell’accessibilità ai servizi sanitari per i residenti e i domiciliati sul territorio. Il servizio conferma l’impegno a rafforzare le politiche sanitarie in corso, contribuendo a rendere il sistema sempre più vicino alle esigenze dei cittadini.