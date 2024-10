Presentata a Roma la nuova iniziativa Calabria Sona Tourism

Nella suggestiva location dell’Hotel De Russie in piazza del Popolo a Roma, è stato presentato il nuovo progetto ‘’Calabria Sona Tourism“.

Giuseppe Marasco, direttore generale del circuito CALABRIA SONA è stato invitato in occasione dei 40 anni dell’Associazione Internazionale dei Cavalieri del turismo, con cui collabora da molti anni, per presentare le nuove attività legate al turismo.

In una sala gremita e alla presenza di personaggi noti come la stilista Anna Fendi e tanti imprenditori del settore turistico romani e non, Giuseppe Marasco, introdotto dal Presidente A.I.C.T. dottor Nino Vermicelli, direttore di importanti riviste del settore Alberghiero e turistico, ha presentato il nuovo progetto ‘’CALABRIA SONA TOURISM ‘’ il tour operator che proporrà pacchetti turistici legati ai festival “Calabria Sona”.

L’idea è quella di realizzare, promuovere e commercializzare tali prodotti e tutte le attività connesse. Partendo dai Festival che si svolgono per la maggior parte in luoghi unici e ricchi di attrazioni turistiche, verrà proposto un soggiorno unico con un’esperienza tra musica, tradizioni, danze, cultura, luoghi, monumenti, enogastronomia e divertimento.

In questa avventura un’altra giovane azienda calabrese la VITA CALABRA TOURS, tour operator guidato da Danilo Verta che ha fatto della proposta esperenziale in Calabria la propria filosofia.

La piccola delegazione era formata anche da Raffaele Marasco, storico socio dell’Associazione da oltre 16 anni e insieme hanno voluto ricordare l’anniversario consegnando nelle mani del Presidente e della instancabile Segretaria Dott.ssa MARIACARLA MENAGLIA un targa per i 40 anni dell’associazione.

Approfittando dell’incontro e in tema con il nuovo progetto CALABRIA SONA TOURISM è stato annunciato il prossimo viaggio dei Cavalieri in Calabria, diventato, ormai, da 4 anni un appuntamento fisso e molto atteso da tutti i Soci.