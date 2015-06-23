Presentato a Chianalea il volume ‘Crisso’ di Fernando Nicotra

Nella pittoresca cornice di piazzetta Maria SS di Porto Salvo del borgo di Chianalea si è svolta domenica sera la presentazione del volume ‘Crisso’ di Fernando Nicotra. L’evento, organizzato dal locale Comitato delle Attività Commerciali di Chianalea, con la collaborazione della Camera Regionale Arte e Moda della Calabria, è stato caratterizzato da una suggestiva scenografia ellenica che ha impegnato figuranti e narratori in costume storico. La manifestazione, cui hanno partecipato tra gli altri il sindaco di Scilla Pasqualino Ciccone e l’assessore alla cultura Marinella Gattuso, ha concluso tre giorni di appuntamenti denominati “Chianalea d’Autore”.

Il prossimo weekend sempre a Chianalea sono in programma: venerdi 26 il 1° Raduno di poeti dialettali (piazzetta Porto Salvo), sabato 27 e domenica 28 I Mercatini di Chianalea.