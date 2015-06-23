Presentato a Chianalea il volume ‘Crisso’ di Fernando Nicotra
Nella piazzetta Maria SS di Porto Salvo la presentazione del volume di Fernando Nicotra, tra figuranti in costume storico, per Chianalea d'Autore
23 Giugno 2015 - 17:28 | di Redazione
Nella pittoresca cornice di piazzetta Maria SS di Porto Salvo del borgo di Chianalea si è svolta domenica sera la presentazione del volume ‘Crisso’ di Fernando Nicotra. L’evento, organizzato dal locale Comitato delle Attività Commerciali di Chianalea, con la collaborazione della Camera Regionale Arte e Moda della Calabria, è stato caratterizzato da una suggestiva scenografia ellenica che ha impegnato figuranti e narratori in costume storico. La manifestazione, cui hanno partecipato tra gli altri il sindaco di Scilla Pasqualino Ciccone e l’assessore alla cultura Marinella Gattuso, ha concluso tre giorni di appuntamenti denominati “Chianalea d’Autore”.
Il prossimo weekend sempre a Chianalea sono in programma: venerdi 26 il 1° Raduno di poeti dialettali (piazzetta Porto Salvo), sabato 27 e domenica 28 I Mercatini di Chianalea.
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