L’ASD VIS presenta il progetto ‘PalaBotteghelle’

L’ ASD VIS, giovane Società di pallacanestro fondata nel 2006 ha presentato in una conferenza stampa presso la sala conferenze di Confindustria il progetto “PalaBotteghelle”. Ha moderato ed aperto i lavori Federico Strati, addetto stampa della Società. Il primo ad intervenire è stato Luigi Di Bernardo che oltre a ringraziare i partecipanti, ha fatto un excursus storico della Società dalla sua nascita sino alle 16 vittorie su 16 partite del campionato in corso, esprimendo la volontà di proseguire in questo entusiasmante percorso sino al raggiungimento della promozione in serie B. Oltre a questo importante obiettivo sportivo la VIS intende inserire nel contesto cittadino la Società, coltivando soprattutto il settore giovanile e non ultimo valorizzare l’impianto PalaBotteghelle oggi utilizzato parzialmente ed isolato architettonicamente dall’entità urbanistica reggina. A tal proposito Fabio Villani Conti, architetto capo progetto del PalaBotteghelle nel suo successivo intervento ha illustrato, con il supporto delle slides, il progetto per il potenziamento della struttura che nelle intenzioni della Società non si vuole limitare ad essere solo un impianto sportivo, ma dovrà rappresentare un “laboratorio culturale” che nelle intenzioni della nuova “Entità architettonica” dovrà rappresentare un punto di incontro non solo per tutti gli sportivi reggini, ma anche per l’organizzazione di eventi, meeting, congressi, fiere, rassegne espositive, mostre d’arte, rivalutando, tra l’altro, un sito inserito per la sua posizione strategica al centro della città.

I saluti istituzionali

Il Presidente del CONI Calabria Maurizio Condipodero, impegnato a Roma per motivi istituzionali, tramite il proprio Ufficio stampa ha rivolto i saluti, esprimendo valutazioni positive verso il serio ed ambizioso progetto che mira a valorizzare l’impiantistica regionale, uno degli scopi principali che anche il CONI si prefigge.

Il Direttore Generale della VIS con grande soddisfazione ha letto, in seguito, l’apprezzato e gradito saluto di Santo Versace che già negli incontri che hanno proceduto l’odierna conferenza stampa si era dimostrato entusiasta dell’iniziativa:

Così scrive Versace: “Negli ultimi mesi mi sono confrontato con Luigi Di Bernardo ed Angelo Marra. Ho seguito l’evolversi del progetto sportivo ed ho valutato con attenzione il gentile invito a prenderne parte. Ho deciso di accettare questa proposta in quanto ritengo che il progetto rappresenti una grande opportunità per i giovani della città di Reggio Calabria. Grazie ai benefici ed alla bellezza dello sport i ragazzi crescono sani, il compito delle associazioni sportive non è solo quello di “costruire” atleti, ma soprattutto di formare degli uomini. Nelle prossime settimane mi attiverò per dare il mio contributo fattivo alla società, affinché anche altre persone possano condividere un percorso sano, pulito e vincente . Abbraccio e saluto tutti con un Forza VIS”.

Il contributo di Angelo Marra

Altro contributo importante al dibattito è stato offerto da Angelo Marra, Brand Manager della Vis, che è già attivo per la ricerca di nuovi partner soprattutto per potenziare le numerose strutture sportive adiacenti al PalaBotteghelle. Dello stesso parere è stato l’ingegnere Giuseppe Malara della Newtalk srl ed infine ha preso la parola, Claudio Tassitano della ITGO-CONNECTIVA SAS che ha presentato il neonato sito della squadra di basket reggina realizzato dalla sua azienda. Un sito dinamico, ricco di contenuti ed aggiornato con tutti i risultati, classifiche ed informazioni per seguire al meglio le attività della ASD- VIS.

Da parte di Citynow.it i migliori auguri per uno straordinario prosieguo di tutte le attività sportive e non di questa Società reggina che tanto sta offrendo e potrà dare al tessuto culturale, sociale ed economico della nostra città.