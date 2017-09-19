Presentazione Campionati Giovanili ASC Piccole Pesti

Sabato 23 settembre alle ore 10.30 presso la sala conferenza della Confcommercio il comitato provinciale ASC di Reggio Calabria è lieto di presentare la V edizione dei campionati ASC Piccole Pesti. Campionati dedicati alle categorie di calcio giovanile che coinvolgono tutta la provincia di Reggio Calabria.

Il grande successo ottenuto in questi anni, grazie al lavoro e alla serietà dello staff ASC, ha portato ad avere per la stagione 2017/2018 un grande riconoscimento: il patrocinio del Garante per l’infanzia e l’adolescenza della regione Calabria, nella persona del Cav. Dott. Antonio Marziale.

Il Garante, insieme al Presidente del comitato provinciale di Reggio Calabria e Consigliere Nazionale ASC Antonio Eraclini e al presidente della Confcommercio Giovanni Santoro e al delegato CONI Point Reggio Calabria Marisa LaNucara, interverrà alla presentazione, sottolineando l’importanza dei valori dello sport soprattutto nei giovani. Sono invitate a partecipare tutte le società che fanno parte del circuito ASC, alle quali durante la conferenza di presentazione verranno consegnati gli inviti contenenti modulo di iscrizione e regolamento dei campionati.

Inoltre siamo lieti di annunciare la presenza di Roberto Pitasi e Francesca Eurika Chirico titolari de La Città dei Bambini, in qualità di main sponsor dei campionati 2017/2018. Azienda che opera nei servizi di intrattenimento per l’infanzia, svolgendo anche un importante servizio per la comunità mostrandosi sempre attenta alle necessità dei bambini meno fortunati.