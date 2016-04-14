Presentazione del libro ‘I gallicesi caduti nella Grande Guerra’

“I gallicesi caduti nella Grande Guerra” è il titolo del libro di Carmelo Covani che sarà presentato sabato prossimo 16 aprile alle ore 17.30 nella sala conferenze della scuola elementare di Gallico Marina a Reggio Calabria.

In occasione della Grande Guerra, Gallico ha pagato un pesante tributo in termini di vite umane. Ed oggi, grazie a questo libro, s’intende onorare la memoria di quei Caduti, eroi silenziosi il cui esempio dobbiamo custodire a perenne memoria nella consapevolezza che “la libertà di cui godiamo non si è conquistata facilmente, ma è figlia del sacrificio di molti uomini che hanno vissuto e sono morti nella certezza di dare un futuro migliore”.

Al convegno interverranno, oltre all’autore del libro, il dirigente scolastico della scuola elementare di Gallico Marina, Antonio Rosario Princi, Giuseppe Giordano, consigliere regionale nella scorsa legislatura, Antonino Lazzarino de Lorenzo e Mons. Vincenzo Pizzimenti (Cappellano Militare).

Nel corso dell’iniziativa, la “Brigata Valgallico” eseguirà canti e reciterà poesie dedicate ai Caduti in armi.