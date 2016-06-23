Al Lido Chiringuito la presentazione di ‘Spadino il monello dello stretto’
Martedì 28 giugno al Lido Chiringuito l'autore Sebastiano Plutino presenta il libro d'esordio, seguito da un laboratorio creativo per i più piccoli
23 Giugno 2016 - 18:50 | di Vincenzo Comi
Martedì 28 giugno alle ore 17:00 presso il “Lido Chiringuito” ci sarà un nuovo appuntamento con l’iniziativa “Autori in libreria”. Protagonista della serata, l’autore Sebastiano Plutino con il suo libro d’esordio “Spadino il monello dello stretto”, edito da Giambra.
Il libro è il primo racconto di una serie di avventure che vedono protagonista Spadino De Spadis, un piccolo pescespada, a spasso nello Stretto di Messina insieme ai suoi simpatici compagni Spatola e Lampuga.
I lettori più piccoli tratterranno il fiato per conoscere la fine della storia, gli adulti apprezzeranno il linguaggio semplice con cui viene descritto l’affascinante mondo marino che, al passaggio del piccolo “monello dello Stretto”, si anima di suoni, colori e vita. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di avviare i bambini al meraviglioso mondo della lettura. Seguirà, al termine della presentazione, un laboratorio creativo tematico, realizzato mediante l’utilizzo dei Sabbiarelli.
E’ obbligatoria la prenotazione al 328.9358581. Sarà consentita la partecipazione di un numero massimo di 25 bambini.
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