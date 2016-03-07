Presentazione del progetto didattico ‘Cartoline rock’

Il prossimo 10 marzo, alle ore 11, nell’aula magna dell’istituto industriale “Panella-Vallauri”, si svolgerà la presentazione del un progetto didattico “Cartoline rock”, organizzato ed ideato dall’associazione culturale “LiberArchè”.

Saranno presenti l’editore Franco Arcidiaco, l’assessore comunale alla cultura e all’istruzione Patrizia Nardi, l’assessore provinciale alla cultura e legalità Eduardo Lamberti Castronuovo, Francesco Villari, musicologo, il maestro Salvatore Familiari, musicista e compositore, Elisabetta Marcianò, presidente dell’associazione “LiberArchè” e critico, la dirigente scolastica dell’istituto, dott.ssa Anna Nucera. Modera la presentazione la giornalista Gabriella Lax.