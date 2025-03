Reggio, a Palazzo Alvaro la presentazione del libro ‘Mattarella: l’eloquenza della sobrietà’

Il libro di Tito Lucrezio Rizzo, intitolato “Mattarella: l’eloquenza della sobrietà” e pubblicato nel 2024 per i tipi della “H.E.-Herald Editore”, è stato presentato nella città di Reggio Calabria dal Centro Internazionale Scrittori della Calabria, con il patrocinio dell’assessorato alla cultura della Città Metropolitana di Reggio Calabria, nella Sala “Trisolini” del Palazzo Alvaro.

Dopo gli interventi di Filippo Quartuccio, delegato alla Cultura della Città Metropolitana di Reggio Calabria, e di Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria, hanno relazionato Paola Radici Colace, Giuseppe Gembillo dell’Università di Messina e l’autore prof. Avv. Tito Lucrezio Rizzo. I relatori hanno sottolineato che il libro non si colloca tra i saggi di storia, né intende fornire documentazione d’archivio, ma trova il suo significato nell’ambito della ‘testimonianza’: testimonianza di chi, come l’Autore, ricoprendo un ruolo eminente accanto alla figura del Capo dello Stato, può raccontare da un punto di osservazione privilegiato, del quale vuol rendere partecipe il pubblico dei lettori.

L’eloquenza della sobrietà contro il sovraccarico comunicativo

Il libro indica subito dal titolo – afferma la Prof. Paola Radici Colace – la via scelta dall’autore per la narrazione di un uomo che, nel ricoprire la carica di capo dello Stato per ben due mandati, si è dato come norma della sua presenza pubblica un metro improntato alla sobrietà, delle parole, dei gesti, dei comportamenti, in tutti i casi in cui ha ritenuto che la sua presenza fosse significativa e necessaria.

Importante risulta, dunque, la scelta di declinare la narrazione del Presidente nel senso dell’eloquenza, un tratto peculiare che si colloca decisamente contro corrente nel mondo contemporaneo, pervaso dal sovraccarico di parole, spesso urlate, quasi sempre sopra le righe, costituite da ottusi slogan scollegati da un pensiero coerente, in ogni caso responsabili di un universo comunicativo alla deriva. Nei discorsi citati, viene scandito questo linguaggio essenziale, in cui la ‘giustezza’ delle parole utilizzate cancella ogni zona d’ombra tra il significante ed il significato, consegnandosi come cristallina chiarezza.

La sobrietà di Mattarella – rileva inoltre la Radici Colace – è anche nella sua figura longilinea e composta, rigorosamente vestita di bleu scuro, che non trasborda mai dalle linee del suo profilo per un saluto o un abbraccio eccessivo, quasi a dare corpo ad una attenta sensibilità a non superare i confini della carica, ma si staglia sempre sicura su scenari tristi e lieti, su commemorazioni ed eventi, a dare corpo all’istituzione che rappresenta, cioè tutti noi con lui.

I temi fondamentali del libro

In apertura il Prof. Gembillo, commentando il cap. I (Dalla cattedra universitaria al Quirinale), ha ricordato il curriculum del Presidente Mattarella, Professore universitario di Diritto Costituzionale, con un sottinteso richiamo all’odierna improvvisazione della politica, responsabile di aver degradato una vocazione sostenuta da una visione ideale ad un mestiere impiegatizio e affaristico.

I vari capitoli con cui l’autore costruisce il libro – osserva Gembillo – sono le linee di tensione che hanno alimentato le direttive politiche di Mattarella Presidente. la giustizia come sostanza, prima che come forma (cap. 2), la centralità del ruolo della donna (cap. 3), lo scenario internazionale (cap. 4), l’universo giovanile e la cultura (cap.5), per finire con un tema in cui rifulge l’onestà intellettuale di Mattarella. Il titolo l’economia ancella dell’etica (cap.6) evidenzia infatti l’alto senso costituzionale degli interventi costanti del Presidente a favore delle persone, “prioritarie nella lotta contro la povertà e nella riduzione del divario tra Nord e Sud del mondo”, della sicurezza dell’alimentazione, della sostenibilità dei sistemi alimentari, della salute e dell’istruzione.

È Intervenuto alla fine l’autore del libro, il Prof. Avv. Tito Lucrezio Rizzo, che ha ringraziato per l’attenzione riservata al suo lavoro, promettendo a distanza di qualche anno il secondo libro sul Presidente Mattarella.