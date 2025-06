Rinascita Comune, Falcomatà: ‘L’impegno civico è amore incondizionato per la propria terra’

La marcia in più del progetto, secondo il primo cittadino "la volontà di esserci su tutto il territorio, rappresentando chi oggi non ha voce"

Una riflessione profonda sul valore della partecipazione politica e sulla necessità di costruire presìdi civici reali nei territori. Il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha preso parte alla presentazione del progetto Rinascita Comune, svoltasi ieri in città, portando il suo contributo su un tema che tocca nel profondo la condizione attuale della Calabria.

Nel suo intervento, il primo cittadino ha tracciato una netta differenza tra il progetto presentato e le tante associazioni che nascono senza un reale radicamento:

“Il quid pluris di Rinascita Comune è la volontà di esserci in modo capillare su tutto il territorio metropolitano, nei 97 comuni. Dare rappresentanza a chi oggi non ha voce è un valore che non va banalizzato. Il vero impegno politico nasce per amore, non per calcolo. È dare senza pretendere in cambio”.

Un passaggio importante, quello del primo cittadino, che ha posto l’accento sulla crisi della rappresentanza e sull’urgenza di riscoprire il senso del dovere civico:

“L’impegno politico, l’impegno civico è forse la più alta forma di amore incondizionato che si ha per la propria terra. Quell’idea del dare senza la pretesa del ricevere. Ed è importante ribadirlo in una società nella quale purtroppo si parla sempre più e forse soltanto di diritti e si parla sempre meno di doveri. E parlare solo di diritti, per carità, è legittimo e importantissimo, se però non si abbina la discussione ai doveri, andiamo nella direzione di una società debole, perché non abituata a lottare per raggiungere i suoi obiettivi. Riscoprire l’importanza dell’impegno, riscoprire il senso del dovere di impegnarsi in politica costruisce, passatemi il termine, cittadini più responsabili”.

Falcomatà ha poi sottolineato la necessità di uscire dalle logiche divisive: