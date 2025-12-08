Bagnara, torna il Presepe artistico-meccanico del ‘Rione Inglese’: ingresso gratuito

Il presepe sarà visitabile gratuitamente: info e date

Bagnara Calabra – Anche quest’anno verrà realizzato il Presepe artistico-meccanico, tradizionale appuntamento atteso da grandi e piccini, a cura dell’Associazione Volontariato “Rione Inglese”.

Si tratta di una tradizione ormai consolidata: si è giunti alla XXII edizione. Un’iniziativa che intende diffondere un messaggio di pace e speranza. L’apertura è prevista per lunedì 8 dicembre alle 17:00.

Informazioni e orari per la visita

Il Presepe è collocato a 150 metri dalla stazione FS e a 500 metri dallo svincolo SS18 sud.

Sarà visitabile gratuitamente fino all’11 gennaio:

dal lunedì al venerdì dalle 17:00 alle 19:00

sabato, domenica e giorni festivi dalle 10:30 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00

Per prenotazioni si può contattare il 345 7651422 oppure inviare una e-mail all’indirizzo a.s.rioneinglese@gmail.