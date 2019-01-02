Presepe vivente di Cannitello, migliaia di presenze. Si replica il 6 gennaio
L’evento è organizzato dall’Associazione di volontariato 'Luce sullo Stretto'
02 Gennaio 2019 - 18:43 | Redazione
Successo per il tradizionale appuntamento con la IX edizione del presepe vivente di Cannitello (Villa San Giovanni) che nella giornata del 26 dicembre 2018 è stato visitato da 2300 persone. Si replica Oggi, il 1° e il 6 gennaio 2019.
L’evento è organizzato dall’Associazione di volontariato “Luce sullo Stretto”. In programma anche una degustazione di prodotti tipici della Palestina di 2000 anni fa ed il terzo concorso fotografico denominato “Natale in Villaggio“.
L’associazione di Volontariato “Luce sullo Stretto” a nome del Suo presidente Padre Antonio Maria Carfì coglie l’occasione per invitare ufficialmente tutti i cittadini alle prossime giornate di apertura al pubblico del presepe vivente ovvero 30 dicembre 2018, 1 e 6 gennaio 2019.
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