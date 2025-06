Il presidente Iervolino attacca Gravina: ‘Se questo è il calcio che vuole gestire…’

Dopo l’intervento del presidente federale Gabriele Gravina sul caso Salernitana e la difesa del sistema tra Covisoc e istituzioni sportive, arriva la risposta dura del massimo dirigente della società granata Danilo Iervolino attraverso una intervista a Il Mattino:

“Ha detto che ci si trincera dietro gli alibi: questa è una caduta di stile che mi fa avere un giudizio differente su di lui. Se per Gravina è una stagione regolare giocare un mese dopo i playout; oppure venire a sapere sei mesi dopo di una penalizzazione, per giunta con questi torti arbitrali subiti. Sono parole assolutamente non condivisibili. Inaspettate rispetto al suo ruolo. Se questo è il calcio che lui vuole gestire io non lo condivido. Auguro che al Tar possano accogliere le nostre rimostranze, proveremo a difenderci perché riteniamo di avere subito una enorme ingiustizia”.

Richiesta di giocare nel girone B di terza serie? Si sarebbe meglio anche per questioni di ordine pubblico. Parlando a livello informale riteniamo sia la soluzione migliore per tutti”.