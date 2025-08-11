Il presidente Minniti e il Dg Praticò sugli obiettivi e il calciomercato

Ai canali youtube della Salernitana, hanno parlato il presidente Minniti e il Dg Giuseppe Praticò: “Una serata ricca d’emozioni, ha dichiarato il massimo dirigente. Tornare in questo stadio, davanti a questi tifosi che condividono con i nostri uno storico gemellaggio è per noi un grandissimo onore. Il nostro obiettivo non cambia, è quello di tornare tra i professionisti. L’anno scorso ci siamo andati vicini, quest’anno daremo tutto. L’organico è quasi al completo, abbiamo rafforzato la rosa dello scorso anno per essere ancora più competitivi e vincenti”.

Il DG Praticò: “Direi che siamo a buon punto con la costruzione della squadra, mancano soltanto gli ultimi dettagli. Penso che nei prossimi giorni completeremo la rosa. Noi puntiamo a vincere il prossimo campionato di Serie D. Abbiamo accolto subito la possibilità di giocare questa partita contro la Salernitana per vari motivi. C’è un gemellaggio ultratrentennale tra i tifosi e questo trofeo è dedicato alla memoria di una persona cara per la dirigenza granata“.