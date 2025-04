Seminara si mobilita: presidio di solidarietà contro la violenza sulle donne

Il Coordinamento “E Tu splendi” chiama alla mobilitazione cittadina. Una protesta per dire basta alla violenza sulle donne

Domenica 13 aprile alle ore 12.00, la comunità della Piana, per il tramite di associazioni e singole partecipazioni provenienti da diverse realtà territoriali, organizza un presidio davanti alla Basilica della Madonna dei Poveri di Seminara per manifestare vicinanza e solidarietà alle vittime dei violenti fatti che hanno colpito la collettività.

Le associazioni e i singoli, costituiti nel Coordinamento “E Tu splendi“, invitano tutti alla partecipazione, perché la violenza va condannata senza se e senza ma, e perché le ragazze che hanno subito le violenze e le loro famiglie sentano forte la vicinanza solidale di tutti coloro che si riconoscono nei valori della giustizia e della fratellanza.

Da Seminara un messaggio di giustizia e fratellanza

“Ci ritroveremo consapevoli che dalla comunità di Seminara, dalla storia nobile di quella Cittadina, ogni persona possa sentire forte l’orgoglio e l’appartenenza ad una terra che sa esprimere valori che parlano di emancipazione, libertà e accoglienza”.

Un invito all’adesione collettiva

Il coordinamento “E Tu splendi”, promotore della giornata del 13 aprile a Seminara, chiede dunque l’adesione convinta, autentica e consapevole di Enti, Associazioni, Istituzioni, alcune delle quali già pervenute, e dei cittadini, perché ci sia da parte di tutti una piena condivisione dei principi che hanno ispirato questa iniziativa.

Da presidio silenzioso a protesta collettiva

Il Coordinamento, anche alla luce dei terribili femminicidi avvenuti nell’ultima settimana, ha deciso di mutare il presidio silenzioso in un momento rumoroso e indignato, una protesta nel solco delle altre che in tutta Italia si stanno svolgendo. Che Seminara diventi, domenica 13, il Luogo in cui donne e uomini affermino, con la loro presenza, che mai più ci siano donne uccise, ferite, violentate, denigrate, umiliate!

È l’ora di dirlo, forte e chiaro!