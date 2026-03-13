Primarie csx, Porcino: ‘Domenica partecipiamo in tanti, è una grande occasione di democrazia’

“ Domenica i cittadini di Reggio Calabria saranno chiamati a partecipare alle primarie del centrosinistra per la scelta del candidato sindaco della coalizione. Un appuntamento importante di partecipazione democratica che vedrà confrontarsi tre candidature – quelle di Battaglia, Canale e Muraca – e che rappresenta un momento di apertura e coinvolgimento rivolto non solo agli elettori del centrosinistra ma a tutti coloro che hanno a cuore il futuro della città”.

A sottolinearlo è Maria Pia Porcino, presidente del Comitato di Garanzia delle primarie ed ex assessore dell’amministrazione Falcomatà.

“Invitiamo il popolo del centrosinistra e tutti i cittadini reggini a partecipare a questo importante momento di democrazia . Le primarie rappresentano uno strumento prezioso di partecipazione attiva e consentono ai cittadini di scegliere il candidato sindaco e di contribuire, con il proprio voto e con le proprie idee, alla costruzione del programma della coalizione”.

Porcino evidenzia anche il valore politico del percorso avviato dal centrosinistra:

“Quello che stiamo vivendo è un confronto aperto e leale tra persone che condividono un unico obiettivo comune che è il bene di Reggio Calabria. Chi non risulterà vincitore sosterrà il candidato scelto dai cittadini, perché la sfida che abbiamo davanti è quella di continuare a costruire insieme il futuro della città. Negli ultimi anni – prosegue – la città ha avviato un percorso importante di risanamento e rilancio, partendo da una situazione finanziaria estremamente difficile. Oggi Reggio ha ritrovato credibilità e ambizione e guarda al Mediterraneo come spazio naturale di sviluppo, di relazioni e di crescita. Le primarie servono proprio a rafforzare questo percorso, rendendo i cittadini protagonisti delle scelte”.