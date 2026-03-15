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Primarie a Reggio, Tripodi: ‘Grande giornata democratica’

L'assessore elogia la scelta delle primarie: "Metodo giusto, plurale, con 3 profili di esperienza"

15 Marzo 2026 - 21:22 | di Redazione

alex tripodi

Gli elettori del centrosinistra di Reggio Calabria, nella giornata di oggi, si sono recati alle urne per scegliere il candidato sindaco che li guiderà alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. A commentare l’importanza di questa giornata è stato Alex Tripodi, assessore alle Attività produttive del Comune ai microfoni di CityNow, che ha espresso soddisfazione per l’organizzazione delle primarie e l’ampia partecipazione dei cittadini.

Le parole di Tripodi

“Oggi è una giornata importante perché i cittadini si sono recati alle urne per scegliere il candidato sindaco della nostra coalizione. Mi sembra un metodo giusto, democratico, aperto e plurale che si rivolge agli elettori del centrosinistra. Quale migliore scelta se non quella dei nostri elettori, che hanno di fronte tre profili che rappresentano esperienze e storie diverse, ma che possono e devono arricchire il percorso che ci porterà alle comunali?”, ha dichiarato Tripodi a CityNow.

Partecipazione e organizzazione

Tripodi ha poi voluto ringraziare i volontari che hanno contribuito al buon svolgimento delle primarie, sottolineando il loro impegno nell’organizzazione e nella gestione dei seggi.

“Sono molto soddisfatto di come l’organizzazione ha funzionato. I dati definitivi non sono ancora disponibili, ma l’affluenza è stata buona e questo ci dà grande fiducia”, ha aggiunto l’assessore, che ha definito la giornata come “una grande giornata democratica per Reggio Calabria”.

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