Primarie a Reggio, Tripodi: ‘Grande giornata democratica’
L'assessore elogia la scelta delle primarie: "Metodo giusto, plurale, con 3 profili di esperienza"
15 Marzo 2026 - 21:22 | di Redazione
Gli elettori del centrosinistra di Reggio Calabria, nella giornata di oggi, si sono recati alle urne per scegliere il candidato sindaco che li guiderà alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. A commentare l’importanza di questa giornata è stato Alex Tripodi, assessore alle Attività produttive del Comune ai microfoni di CityNow, che ha espresso soddisfazione per l’organizzazione delle primarie e l’ampia partecipazione dei cittadini.
Le parole di Tripodi
“Oggi è una giornata importante perché i cittadini si sono recati alle urne per scegliere il candidato sindaco della nostra coalizione. Mi sembra un metodo giusto, democratico, aperto e plurale che si rivolge agli elettori del centrosinistra. Quale migliore scelta se non quella dei nostri elettori, che hanno di fronte tre profili che rappresentano esperienze e storie diverse, ma che possono e devono arricchire il percorso che ci porterà alle comunali?”, ha dichiarato Tripodi a CityNow.
Partecipazione e organizzazione
Tripodi ha poi voluto ringraziare i volontari che hanno contribuito al buon svolgimento delle primarie, sottolineando il loro impegno nell’organizzazione e nella gestione dei seggi.
“Sono molto soddisfatto di come l’organizzazione ha funzionato. I dati definitivi non sono ancora disponibili, ma l’affluenza è stata buona e questo ci dà grande fiducia”, ha aggiunto l’assessore, che ha definito la giornata come “una grande giornata democratica per Reggio Calabria”.