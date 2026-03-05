Primarie a Reggio, il sindaco f.f. Battaglia incontra i giovani
Momento aperto alla cittadinanza e alle realtà giovanili del territorio, con l’obiettivo di creare un confronto diretto
05 Marzo 2026 - 18:11 | Redazione
A pochi giorni dalle primarie del centrosinistra a Reggio Calabria, un nuovo appuntamento pubblico con Mimmo Battaglia, sindaco facente funzioni e indicato come candidato unitario del Pd.
L’iniziativa, annunciata con una locandina, è titolata “I giovani incontrano Mimmo Battaglia”. Viene presentata come un momento aperto alla cittadinanza e alle realtà giovanili del territorio, con l’obiettivo di creare un confronto diretto.
L’incontro è fissato per giovedì 6 marzo 2026, alle ore 16:30, alla Pasticceria Fragomeni, in via Sbarre Inferiori 120.
Il format, per come viene descritto, punta su un dialogo pubblico in una fase politicamente delicata, a ridosso del voto delle primarie che deciderà il candidato del centrosinistra in vista delle prossime comunali.