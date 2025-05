Mostra mercato, libri e concerti: a Reggio una primavera tra arte e sostenibilità. Il programma

Ed ecco arrivata la stagione dei nostri eventi con il Programma di primavera che sarà, come già i

precedenti, ricco di proposte di musica antica e moderna, concerti jazz,teatro a ispirazione classica e reading moderni,presentazione di narrativa e poesia in forma dialogante e spesso accompagnata da momenti musicali, danza e tante iniziative legate all’economia circolare che è una delle tendenze cui abbiamo sempre legato uno degli obiettivi gestionali dell’area con esposizioni di artigianato derivato da riciclo di materiali o produttori di specialità locali.

All’economia circolare è dedicata la Mostra Mercato che si terrà nelle due date del 3 maggio e 7 giugno,dalle 16 alle 21, con l’impegno di divulgare il riuso di abiti e accessori vintage e per rimettere in circolazione oggetti di arredo di modernariato dalle nostre cantine.

Senza dimenticare la solidarietà ospitiamo costantemente associazioni di promozione sociale o di supporto alle fragilità che tanto colpiscono la realtà attuale e una raccolta fondi utile a supportare il restauro che stiamo coordinando dell’antico altare barocco e dell’intera chiesetta della Graziella a Sbarre.

E’ nello spirito di questa Associazione offrire, ai reggini e ai loro ospiti ritornati in città e ai turisti in vacanza, un’area leggibile e curata e il meglio che possiamo selezionare con i nostri partner, compagnie teatrali e di danza,musica e teatro e con realtà tra le più significative del mondo dello spettacolo, della

musica, dell’editoria, della danza, dell’arte e della cultura in genere del nostro territorio e del resto d’Italia.

Altre proposte stiamo valutando, in questo inizio di estate che speriamo non ci tradisca con i capricci del meteo. Ci accingiamo quindi a partire con gli eventi di maggio prediligendo i libri, le letture che in estate trovano finalmente spazio nelle nostre ore meno stressate dalla velocità della vita di ogni giorno.

Ecco gli eventi programmati per il mese di maggio cui potrebbero aggiungersene via via altri di cui daremo tempestiva comunicazione.

Dopo la Mostra mercato già annunciata ospiteremo il 5 maggio l ‘evento inaugurale di Banca Etica,un Istituto che ha aperto i propri sportelli accanto l’Area e che illustrerà i propri servizi rivolti alle associazioni non profit e ai progetti del Terzo settore.

Sabato 24 ore 18,00 con il TCI presenteremo Vince Gallico con il suo volume Onda Calabria.

Martedi 27 maggio ore 18,00 per la Rassegna “Libri al Parco” presentazione a cura di Città del Sole del volume Corrado Alvaro e il Cinema. Gli autori dialogano con Vito Teti.

Il 30 maggio alle 19 in collaborazione con Serena Palermiti straordinario Concerto handpam del musicista

Matteo Baseglio per la prima volta a Reggio e in Calabria.

Aspettiamo una primavera estate fiorita e verde con tutta la forza di Demetra e Kore,ricca di belle occasioni per il tempo libero dei cittadini e dei turisti anche nella nostra piccola oasi metropolitana.