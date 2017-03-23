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‘Primi piani sul passato’: artisti calabresi del 600 e 700

Il Museo diocesano presenta il volume sui ventuno artisti calabresi dal Seicento al Settecento, nel ricordo dello storico dell'arte Giorgio Leone

23 Marzo 2017 - 13:00 | di Federica Geria

Museo diocesano di Reggio Calabria, presentazione del volume sugli artisti calabresi del Seicento

Martedì 28 marzo h 17,30 in Arcivescovado a Reggio Calabria il Museo diocesano, con il patrocinio dell’Università della Calabria – Dipartimento di studi umanistici e della Consulta regionale per i beni culturali ecclesiastici della Conferenza Episcopale Calabra, promuove la presentazione del volume Primi piani sul passato. Artisti calabresi del 600 e 700 a cura di Giorgio Leone (Collana “Arte e Territorio”, Ferrari editore 2014).

Interverranno: Giovanna Capitelli, docente di Storia dell’arte moderna presso l’Università della Calabria, cui è affidata la presentazione dell’opera; Cecilia Perri, Alberto Pincitore e Antonella Salatino, tra gli autori dei testi; l’editore Settimio Ferrari, Paolo Martino, Incaricato regionale per i beni culturali ecclesiastici, e Lucia Lojacono, direttore del Museo.

L’evento è dedicato alla memoria di Giorgio Leone, illustre storico dell’arte calabrese recentemente scomparso, del quale sarà testimoniato nell’occasione un grato ricordo.

Il volume Primi piani sul passato. Artisti calabresi del 600 e 700 è uno strumento di consultazione storico-artistica e biografica che esplora la vita di ventuno artisti calabresi, protagonisti di un viaggio figurativo che abbraccia un arco di tempo che va dal Seicento al Settecento. I contributi, redatti da giovani studiosi, allievi del prof. Leone presso l’Università della Calabria, indagano e ripercorrono biografie, opere e sentieri storici, approfondendo un periodo della storia dell’arte calabrese contraddistinto da rilevanti innovazioni artistiche.

Presentazione del volume Primi piani sul passato. Artisti calabresi del 600 e 700 al Museo diocesano

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