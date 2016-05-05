Primo appuntamento per gli studenti del Liceo Volta con le “Invasioni digitali”, progetto rivolto a : diffondere la cultura digitale e l’utilizzo degli open data, sensibilizzare all’utilizzo dei social media per promuovere e diffondere la cultura, favorire la creazione, la condivisione e la valorizzazione del nostro patrimonio artistico.

L’ ”invasione” alla chiesa di Sant’Antonio Abate(Archi), unica testimonianza di architettura medievale superstite in territorio reggino, si effettuerà il giorno 7 Maggio alle ore 16.00. Tutti gli invasori (partecipanti),armati di smartphone e tablet , condivideranno questa avventura sui social network(Facebook, Twitter e Instagram) utilizzando l’hashtag

#invasionidigitali#liceovolta #chiesasantantonioabaterc

Gli studenti-invaders faranno anche da ciceroni permettendo ai loro concittadini di (ri)scoprire un bene culturale del loro territorio. Un importante contributo sarà dato dall’Arch. Ignazio Ferro, che ha curato l’ultimo intervento di restauro alla chiesa .

Infine,ma non meno importante,vi é l’intento di voler condividere il suggestivo panorama, la bellezza di un luogo a molti sconosciuto, facendo così propria una citazione di Peppino Impastato