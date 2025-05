Primo maggio, Princi: “Il lavoro è dignità, futuro e coesione. L’Europa sia guida di pari opportunità per donne e territori”

Princi (PPE): “L’Europa deve garantire dignità, inclusione e merito. Più fondi per Erasmus+ e accesso ai settori produttivi innovativi per i giovani"

“Il Primo Maggio non è una semplice ricorrenza: è il simbolo di una battaglia universale per i diritti, la dignità e la giustizia sociale. Una festa che unisce i popoli sotto un valore fondante delle nostre democrazie: il lavoro”. Lo afferma l’eurodeputata di Forza Italia e del PPE, Giusi Princi.

Lavoro e territori: la visione europea di Giusi Princi

“Il futuro del lavoro – prosegue – si costruisce nei territori e la Calabria che rappresento in Europa è una terra di straordinarie potenzialità e ricchezze che, nonostante le difficoltà iniziali, sta dimostrando che le sfide possono trasformarsi in opportunità di lavoro qualificato quando si investe sulle eccellenze locali e sull’innovazione”.

Pari opportunità, merito e dignità: i pilastri dell’Europa

L’eurodeputata del PPE, inoltre, lega il tema del lavoro ai valori fondanti dell’Unione Europea e rilancia il suo impegno per la parità salariale: “Dignità, inclusione, solidarietà intergenerazionale sono i pilastri dell’Europa che vogliamo. Il lavoro deve essere il ponte tra crescita e giustizia sociale, garantendo a tutti – giovani e donne in primis – pari opportunità, retribuzioni e prospettive. È la visione che porto avanti al Parlamento europeo: un’Europa che non lascia indietro nessuno, che premia il merito e crea condizioni reali per consentire ai giovani di scegliere, crescere e costruire il proprio futuro. Un’Europa che applichi pienamente il principio della parità retributiva e promuova percorsi di crescita e valorizzazione anche nei settori tradizionalmente femminili”, aggiunge l’europarlamentare azzurra.

Erasmus+, competenze e accessibilità: il ruolo delle politiche europee

Nel fare riferimento alle politiche europee più efficaci, Princi evidenzia: “Programmi come Erasmus+, che oggi include non solo la mobilità universitaria ma anche la formazione professionale e l’apprendistato, sono strumenti straordinari per accorciare le distanze tra i territori e ampliare gli orizzonti dei nostri giovani. Negli ultimi anni, migliaia di studenti calabresi hanno colto questa opportunità, acquisendo competenze che oggi permettono loro di essere protagonisti nei più innovativi settori produttivi della nostra regione. Mi sto impegnando per aumentare i fondi destinati a questo programma e ampliarne l’accesso anche a categorie finora sottorappresentate”.

L’appello ai giovani: “Difendete il vostro diritto al futuro”

Infine un appello alle nuove generazioni: “Il Primo Maggio – afferma Princi – è la festa del lavoro, ma anche della speranza. Deve essere la vostra festa, giovani d’Europa. Difendete il vostro diritto al futuro con coraggio, competenza e visione. Noi istituzioni dobbiamo garantirvi quelle opportunità che per troppo e per lungo tempo vi sono state negate. Lo dobbiamo a voi, lo dobbiamo ai nostri territori che, per svilupparsi, si devono avvalere del vostro talento. L’Europa c’è: ora tocca a noi renderla più giusta, più vicina e più vera. A partire dal Lavoro”.