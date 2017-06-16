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Primo Memorial “Claudio Lico”

Domenica 18 giugno nella palestra della scuola Boccioni quattro squadre in campo per il primo Memorial Claudio Lico, nel ricordo del giovane cestista reggino

16 Giugno 2017 - 16:28 | di Domenico Suraci

Antonio Castorina e Antonio Morelli alla presentazione del Memorial Claudio Lico

di Domenico Suraci – Si è svolta la conferenza stampa di presentazione del primo Memorial “Claudio Lico” che avrà luogo, domenica 18 giugno, presso la palestra della scuola “Umberto Boccioni” di Reggio Calabria.  Saranno quattro le squadre che si affronteranno dalle ore 19:00, all’insegna dello spirito aggregativo e dell’amicizia, valori caratteristici del giovane cestista reggina prematuramente scomparso.

Presenti alla conferenza stampa il consigliere comunale e metropolitano Antonio Castorina, grande appassionato ed arbitro di basket che sarà vicino all’intera manifestazione organizzata in collaborazione di Francesco Perna ed il giornalista Antonio Morelli, grande appassionato di basket. Castorina ha omaggiato di una targa i genitori di Claudio che visibilmente emozionati hanno ringraziato tutti coloro si sono adoperati per l’organizzazione dell’evento.

Presentazione del primo Memorial Claudio Lico a Reggio Calabria

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