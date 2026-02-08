Judo, successo a Reggio per il primo raduno del Centro Tecnico Regionale

Ha avuto luogo ieri, a Reggio Calabria, presso la palestra di judo “Yamashita”, con l’ottima organizzazione del Maestro Maurizio Crea, il primo raduno del Centro Tecnico Regionale del 2026, dedicato alle categorie di atleti cadetti e juniores.

Tutte le società della Calabria hanno partecipato all’ evento, tant’è che è stata registrata la presenza di oltre 60 atleti.

Secondo quanto ha riferito il dottor Giuseppe Gallelli, presidente regionale calabrese di settore della FILKAM, la Federazione Italiana di judo, lotta, karate e arti marziali, erano tanti anni che non si registrava una tale armonia.

“Questo è il judo che ci piace,” – ha espresso il dr. Gallelli, evidenziando che sarà questa la strada che verrà precisa per una crescita sempre maggiore di una delle discipline olimpiche maggiormente praticate e seguite al mondo.