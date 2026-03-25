Primo tempo: parità tra Nuova Igea Virtus e Reggina. Meglio gli amaranto

Torrisi a distanza di qualche settimana ripresenta l’undici di un tempo e i risultati sul piano prestazionale sono evidenti. La Reggina gioca molto meglio della Nuova Igea Virtus nella prima frazione creando diverse opportunità, quella più clamorosa sui piedi di Di Grazia che sotto porta tenta la finezza di tacco anzichè andare alla conclusione di forza. Si chiude la prima frazione di gara con il punteggio di 0-0 ma con gli amaranto decisamente superiori rispetto ai giallorossi che invece hanno pensato prevalentemente a metterla sull’agonismo acceso. Gialli per Domenico Girasole e Laaribi.