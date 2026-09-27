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Primo tempo: Nuova Igea organizzata, fatica la Reggina. Parità e zero occasioni vere

Lo spettacolo al momento è solo sugli spalti. Striscione in Curva Sud

27 Settembre 2026 - 15:54 | Redazione

Reggina Nuova Igea

Contro una Nuova Igea molto organizzata, ha fatto grande fatica la Reggina a creare occasioni da rete e sviluppare gioco. Amaranto costretti a lanciare il pallone lungo in avanti con Jallow e Magrassi spesso pescati in posizione irregolare. Nessuna occasione da rete vera da ambo le parti e un arbitraggio molto contestato per ripetuti falli fischiati. Lo spettacolo è sugli spalti con la Curva Sud incessante nel suo tifo e uno striscione esposto a inizio gara, si sono fatti sentire anche i cinquecento supporters giallorossi. In pieno recupero bel cross dalla sinistra di Rotulo, interviene male di testa Jallow che toglie la palla al compagno Abonckelet.

Curva Sud strisione ultras
Tifosi Nuova Igea striscione

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