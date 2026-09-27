Primo tempo: Nuova Igea organizzata, fatica la Reggina. Parità e zero occasioni vere

Contro una Nuova Igea molto organizzata, ha fatto grande fatica la Reggina a creare occasioni da rete e sviluppare gioco. Amaranto costretti a lanciare il pallone lungo in avanti con Jallow e Magrassi spesso pescati in posizione irregolare. Nessuna occasione da rete vera da ambo le parti e un arbitraggio molto contestato per ripetuti falli fischiati. Lo spettacolo è sugli spalti con la Curva Sud incessante nel suo tifo e uno striscione esposto a inizio gara, si sono fatti sentire anche i cinquecento supporters giallorossi. In pieno recupero bel cross dalla sinistra di Rotulo, interviene male di testa Jallow che toglie la palla al compagno Abonckelet.