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Elezioni suppletive a Reggio, il voto parte in salita: affluenza bassissima nelle prime ore

Suppletive Reggio Calabria, l’affluenza ufficiale e quella calcolata sui soli residenti: tutti i numeri

27 Settembre 2026 - 15:40 | di Redazione

Elezioni suppletive rc ()

Nel collegio delle suppletive di Reggio Calabria gli elettori aventi diritto sono 345.788, ma tra questi 58.729 – circa il 17% – sono residenti all’estero.

Gli elettori reali, dunque, effettivamente residenti in Calabria, sono 287.059.

Quindi per avere una percentuale reale si dovrebbero rapportare gli elettori che voteranno ai residenti effettivi.
Esempio: al momento hanno votato il 3,43% degli aventi diritto, ma questa percentuale viene calcolata sul numero grezzo degli aventi diritto (residenti in Italia: 287.059 + residenti all’estero: 58.729).

Se fosse calcolato solo sui residenti in Italia (quelli che effettivamente possono votare) in questo momento – con 11.862 elettori votanti – avremmo un’affluenza reale del 4,13%.

Sarà utile, anche nelle prossime ore, tenere conto di questa variabile, che è una specificità tutta calabrese.

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TERMINE DI PARAGONE PIÙ RECENTE – LE SUPPLETIVE DI MONZA-BRIANZA

  • Elezioni suppletive Senato – Collegio uninominale Lombardia U-06 (Monza-Brianza), 22-23 ottobre 2023;
  • Affluenza alle ore 12 di domenica 22 ottobre: 3,90%;
  • Affluenza alle ore 19 di domenica 22 ottobre: 12,50%;
  • Affluenza alle ore 23 di domenica 22 ottobre: 14,71%;
  • Affluenza definitiva alla chiusura delle urne, lunedì 23 ottobre alle ore 15: 19,23%;
  • Gli aventi diritto al voto erano circa 702.000 (praticamente tutti residenti in Italia).

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