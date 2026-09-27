Elezioni suppletive a Reggio, il voto parte in salita: affluenza bassissima nelle prime ore
Suppletive Reggio Calabria, l’affluenza ufficiale e quella calcolata sui soli residenti: tutti i numeri
27 Settembre 2026 - 15:40 | di Redazione
Nel collegio delle suppletive di Reggio Calabria gli elettori aventi diritto sono 345.788, ma tra questi 58.729 – circa il 17% – sono residenti all’estero.
Gli elettori reali, dunque, effettivamente residenti in Calabria, sono 287.059.
Quindi per avere una percentuale reale si dovrebbero rapportare gli elettori che voteranno ai residenti effettivi.
Esempio: al momento hanno votato il 3,43% degli aventi diritto, ma questa percentuale viene calcolata sul numero grezzo degli aventi diritto (residenti in Italia: 287.059 + residenti all’estero: 58.729).
Se fosse calcolato solo sui residenti in Italia (quelli che effettivamente possono votare) in questo momento – con 11.862 elettori votanti – avremmo un’affluenza reale del 4,13%.
Sarà utile, anche nelle prossime ore, tenere conto di questa variabile, che è una specificità tutta calabrese.
TERMINE DI PARAGONE PIÙ RECENTE – LE SUPPLETIVE DI MONZA-BRIANZA
- Elezioni suppletive Senato – Collegio uninominale Lombardia U-06 (Monza-Brianza), 22-23 ottobre 2023;
- Affluenza alle ore 12 di domenica 22 ottobre: 3,90%;
- Affluenza alle ore 19 di domenica 22 ottobre: 12,50%;
- Affluenza alle ore 23 di domenica 22 ottobre: 14,71%;
- Affluenza definitiva alla chiusura delle urne, lunedì 23 ottobre alle ore 15: 19,23%;
- Gli aventi diritto al voto erano circa 702.000 (praticamente tutti residenti in Italia).