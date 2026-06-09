‘Il coraggio del bene’, l’on. Princi all’ist. Maria Ausiliatrice – FOTO

Prosegue con grande successo il progetto sulla legalità “Il coraggio del bene”, promosso dalla Regione Calabria che sta attivamente coinvolgendo i bambini, i ragazzi e le famiglie del nostro Istituto in un cammino di crescita civile e sociale di fondamentale importanza per il territorio. All’interno di questo ricco cartellone di eventi, il salone della nostra scuola ha vissuto un momento di straordinario spessore istituzionale e formativo grazie al dialogo con l’Onorevole Giusy Princi, deputata al Parlamento Europeo, che abbiamo avuto l’immenso piacere di ospitare proprio come uno dei prestigiosi incontri volti a riflettere sul valore e sul significato profondo della legalità nella società contemporanea.

Il 14 maggio, davanti ad una platea attenta e visibilmente emozionata di giovani studenti, la Dott.ssa Princi ha offerto una preziosa testimonianza personale e professionale, ripercorrendo le tappe salienti della sua brillante carriera a partire da quando ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dell’istruzione come insegnante. La sua narrazione ha poi toccato gli anni vissuti intensamente nel ruolo di dirigente scolastica, una funzione fondamentale che le ha permesso di rimanere sempre a stretto contatto con il mondo giovanile, comprendendone a fondo le dinamiche, i bisogni e le grandissime potenzialità, fino a giungere al suo attuale e prestigioso incarico di respiro internazionale presso l’Europarlamento. Entrando nel vivo delle sue attuali mansioni, l’Onorevole ha spiegato ai presenti l’esatta composizione, i meccanismi interni e le funzioni cruciali dell’istituzione europea, illustrando dettagliatamente di che cosa si occupi quotidianamente a Bruxelles e Strasburgo e ponendo l’accento sulla guida alla missione del Parlamento Europeo.

Con grande chiarezza comunicativa, ha mostrato come la sua azione politica la veda protagonista in tantissime realtà e progetti di rilievo globale, alla guida di missioni istituzionali complesse e di cruciale importanza diplomatica. Accanto a questi compiti di alta diplomazia, la Dott.ssa Princi ha raccontato il suo attivismo sul fronte delle politiche educative europee, con una particolare attenzione a programmi di mobilità e crescita, confermando una visione politica a tutto tondo che mette al centro il benessere e la formazione delle nuove generazioni. Successivamente è stato dato ampio spazio ad un dialogo diretto con i ragazzi, i quali si sono mostrati interessati e curiosi, dando vita a un proficuo momento di confronto attraverso numerose e importanti domande focalizzate sia sui grandi temi della geopolitica sia sulle sue esperienze personali e le sfide quotidiane che una donna delle istituzioni si trova ad affrontare. Questa eccezionale opportunità di confronto ha permesso a tutti i partecipanti di conoscere da vicino una figura che, mantenendo intatta la sensibilità tipica di chi ha diretto a lungo le scuole, porta sempre nel cuore la situazione dei giovani ed è capace di porsi come un esempio concreto di legalità e dedizione al bene comune.

Con questo memorabile incontro, l’Onorevole Giusy Princi conclude ufficialmente il ciclo di appuntamenti frontali collegati a questo percorso didattico, ma l’attesa è adesso tutta rivolta al momento conclusivo del progetto, che si terrà il prossimo 29 maggio alle ore 10:00, una solenne manifestazione alla quale prenderanno parte i rappresentanti istituzionali e che vedrà l’allestimento di una speciale mostra in cui saranno finalmente esposti i lavori e gli elaborati realizzati dai ragazzi a coronamento di questa meravigliosa esperienza formativa incentrata sulla giustizia, sul coraggio e sul valore del bene.