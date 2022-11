Il Principe Alberto estasiato dalle bellezze del MARrC - FOTO

Inizia dal Museo Archeologico Nazionale la visita del principe Alberto II di Monaco a Reggio Calabria.

Davanti al MArRC istituzioni, stampa e forze dell'Ordine, pronte ad accoglierlo. Si fa attendere il Principe Alberto che arriva nel pomeriggio di oggi a bordo di un pulmino nero con un ingresso a dir poco istituzionale.

Dietro di lui decine di giornalisti, fotografi, addetti alla sicurezza, istituzioni e staff.

Cicerone della visita il direttore del Museo Carmelo Malacrino che insieme ad un'esperta archeologa del Museo spiega le principali collezioni di reperti provenienti dalla Magna Grecia.

"Un grande onore soprattutto per il fatto che abbia scelto il Museo come inizio della sua visita a Reggio Calabria - spiega il direttore Malacrino ai nostri microfoni - Il suo interesse per la cultura e l'arte è emblematico".

Un intenso ma breve tour all'interno di piazza Paolo Orsi e poi i Bronzi di Riace. Qui i giornalisti vengono fermati per consentire al Principe Alberto II di Monaco di osservare al meglio i due guerrieri.

La tappa del Principe Alberto al Museo dei Bronzi di Riace proprio nel cinquantenario del loro ritrovamento rappresenta un momento storico per la città di cui andare fieri.

Importante infatti il dialogo tra il nostro territorio e quello della casata monegasca.

Da sottolineare come il legame fra la Famiglia Grimaldi e la Calabria risulta importante anche in termini turistici ed ambientali. Noto lo sforzo e l'impegno del Principe a favore della natura e dell'ambiente sia a livello locale che globale. Famose infine le sue battaglie ambientaliste ormai in ogni parte del mondo.

Concluso il tour al Museo il Principe si è diretto alla Mediterranea. Lì, all'interno dell'aula Magna ha ritirato personalmente la sua nuova pergamena di laurea. Una Laurea Honoris Causa in “Scienze forestali ed ambientali”.

