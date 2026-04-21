La Pro Loco Reggio Sud accoglie 50 turisti da Catanzaro: il viaggio nel gusto e nella cultura

La promozione del territorio passa da coloro che amano in primis il proprio territorio, lo conoscono e si impegnano a promuoverlo nel migliore dei modi. Grande soddisfazione è stata espressa dalla presidente della Pro Loco Reggio Sud APS che presiede da 15 anni e che racconta quanto è bello donarsi agli altri, a ciò in cui si crede, in maniera volontaria, con passione ed abnegazione, per far conoscere le nostre bellezze paesaggistiche, il grande patrimonio culturale, artistico, storico, le eccellenze culinarie, enogastronomiche, identitarie del nostro territorio.

Nei giorni scorsi, la Pro Loco reggina ha ospitato il presidente della Pro Loco Catanzaro- Villaggio Mancuso Totò Puleo che ha portato con sé un gruppo di 50 persone di A.D.E.R. Calabria. Un tour che abbiamo creato e proposto per i nostri ospiti che hanno scelto Reggio Calabria.

Ad attendere il gruppo, davanti la gelateria Cesare, prima tappa di dolcezza ed eccellenza gelateria del territorio, la Presidente Concetta Romeo per dare il benvenuto nella nostra bellissima città, che tanto ha da offrire ai nostri turisti. Passeggiata lungo il grande Orto Botanico nel Lungomare Falcomata, arrivo alla Basilica Cattedrale e al Museo Diocesano dove ad attendere il gruppo vi era la direttrice dott.ssa Lucia Lo Iacono che con tanto garbo e professionalità ha accolto i nostri ospiti in una visita guidata fra le opere d’arte del nostro patrimonio storico. Passeggiata di ritorno verso Piazza Indipendenza lungo la via dello shopping del corso Garibaldi.

Arrivo al ristorante “I Portici” dove ad attenderci vi era uno staff di giovani ragazzi pronti a soddisfare le richieste degli ospiti con un menù tutto a base di pesce, apprezzatissimo da tutto il gruppo. Sosta per foto di gruppo nella piazza Mino Reitano, grande cantautore, originario di Fiumara di Muro, conosciuto in Italia ed all’estero. Passeggiata lungo il chilometro più bello d’Italia, facendo ammirare i nostri storici palazzi, il patrimonio archeologico e botanico, i nostri maestosi alberi.

Per rendere più chiaro l’itinerario della giornata, ecco le principali tappe così come vissute dal gruppo:

Gelateria Cesare e benvenuto della Presidente Concetta Romeo

Orto Botanico e Lungomare Falcomata

Basilica Cattedrale e visita al Museo Diocesano con la dott.ssa Lucia Lo Iacono

Corso Garibaldi e rientro verso Piazza Indipendenza

Pranzo al ristorante “I Portici” con menù di pesce

Foto di gruppo in piazza Mino Reitano

Passeggiata lungo il “chilometro più bello d’Italia”

Museo del Bergamotto e Scirubetta: gusto, identità e senso civico

Tappa in altro luogo importante del nostro territorio quale è il Museo del Bergamotto di Reggio Calabria, dove ad attenderci con pazienza vi era il prof Caminiti che con grande dovizia d’informazioni sul nostro agrume principe del nostro territorio “sua maestà il Bergamotto di Reggio Calabria”, ha carpito l’interesse di tutto il gruppo presente, che gli ha rivolto tante domande. Una giornata dove l’informazione sul benessere ha fatto da padrona. Visita guidata all’interno del Museo grazie alla direttrice Katrine. Un viaggio nel passato fra i tanti oggetti, strumenti dell’industria profumiera e lavorazione del bergamotto.

Una bellissima accoglienza, a cura dei membri del direttivo, fra questi, la prof Mimma Triglia, che a tutt’oggi è il volto della famosa figura di “A Bagnarota” che stampata su cartolina continua a fare il giro del mondo. A seguire degustazione della cremolata al Bergamotto offerta ai nostri ospiti dal Prof Caminiti, per terminare con la torta, graditissima da tutti, al Bergamotto di Reggio Calabria, offerta dalla Pro Loco Reggio Sud come benvenuto agli ospiti.

La giornata si è conclusa accompagnando i nostri turisti a Piazza Italia, all’Anteprima della Manifestazione “Scirubetta” dove i nostri maestri gelatieri hanno fatto assaggiare i loro capolavori del gusto “il gelato”. Una bella giornata che andava raccontata nella sua interezza per sottolineare quanto ci teniamo a promuovere, la nostra bella città dando l’opportunità ai turisti di sentire il calore di chi ama la città, la vive ogni giorno e ci tiene a creare anche economie per sostenerla. Questa una delle nostre mission: promuovere e valorizzare il patrimonio culturale materiale ed immateriale.

Prossimi appuntamenti: “Maggio in fiore” e nuovi tour

Continuano le attività Pro Loco su tutto il territorio. Prossimo appuntamento “Maggio in fiore a Pellaro e dintorni” alla terza edizione, eventi dedicati ad abbellire con i fiori i nostri quartieri da Bocale a San Gregorio. Giornate dí svago e divertimento attraverso la musica, danza, sfilate, spettacoli, per tutta la cittadinanza che è invitata a partecipare.

A seguire per il ponte del primo maggio saremo nuovamente in centro città per accogliere ed accompagnare, per il secondo anno conseguito un tour operator che arriva da Roma che porterà altre 50 persone nella nostra città. Tre giorni in cui accoglieremo e saremo al fianco dei nostri turisti per fare visitare non solo la città di Reggio Calabria ma anche Scilla e Palmi con i colleghi presidenti facenti parte del sodalizio Unpli con cui facciamo sinergia. Siamo volontari al servizio dei territori, con il fine ultimo di far crescere le città, anche grazie ai tanti eventi che creiamo durante tutto l’anno.