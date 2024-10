Processo Miramare, cambia il calendario delle udienze. Deciso il giorno della sentenza

Nuovamente in aula per il processo Miramare in appello che si appresta a giungere verso la conclusione. Si sta tenendo in queste ore l’udienza all’interno della Corte d’Appello di Reggio Calabria.

Leggi anche

In apertura di seduta, il giudice Monica Monaco ha concordato con i legali difensivi e il P.g. Ingnazitto un nuovo calendario delle udienze, con una seduta aggiunta per lunedi 7 novembre alle ore 10.30. Modifica che si rende necessaria alla luce delle numerose udienze che impegneranno il Tribunale martedi 8 novembre e al contempo la necessità di giungere a sentenza del Processo Miramare per lo stesso giorno.

Dal 10 novembre infatti, un membro del collegio difensivo sarà impegnato in un nuovo incarico altrove, ragion per cui la sentenza d’appello del Processo Miramare, dopo la camera di consiglio, arriverà obbligatoriamente martedi 8 novembre.

Per il 7 novembre, previste le udienze dell’avv. Belvedere per Giovanna Acquaviva, dell’avv. Panella per Giuseppe Falcomatà, dell’avv.Giuseppe Alvaro per Saverio Anghelone, dell’avv.Zampano per Nino Zimbalatti e dell’avv. Andrea Alvaro per Armando Neri.

Rimane in dubbio l’intervento dell’avv. Caiazza per Falcomatà, attualmente rimane in calendario per l’8 novembre ma anche in questo caso si proverà ad anticipare al giorno precedente.