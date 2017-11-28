Dal 2 al 10 dicembre la Città Metropolitana di Reggio Calabria sarà all'Artigiano in fiera di Milano con uno stand e venti posti per le aziende del territorio

I prodotti del territorio metropolitano reggino volano alla fiera di Milano dal 2 al 10 dicembre.

La città Metropolitana di Reggio Calabria sarà presente all’“Artigiano in fiera” la più importante mostra -mercato internazionale dedicata all’artigianato mondiale.

La Città Metropolitana all’Artigiano in fiera di Milano

Per questo motivo l’Amministrazione di Palazzo Alvaro, guidata dal Sindaco Giuseppe Falcomatà, ha voluto l’allestimento di uno stand ed ha pubblicato una manifestazione d’interesse per la partecipazione delle aziende artigiane ed agroalimentari operanti sul territorio metropolitano.

“La città metropolitana di Reggio Calabria non poteva mancare ad un evento così importante – ha affermato il Sindaco Falacomatà – la manifestazione fieristica, che spegne quest’anno 20 candeline, rappresenta una vetrina internazionale importantissima, non solo ai fini economici ma con anche dei risvolti culturali non indifferenti, puntando i riflettori sulle tradizioni culinarie e produttive dei tanti paesi rappresentati all’interno della stessa. Per questo motivo abbiamo deciso di favorirne e incentivarne la partecipazione delle imprese locali, aprendo una finestra importante sul nostro prezioso artigianato e sulle peculiarità delle nostre produzioni che saranno sotto gli occhi del mondo intero”.

Venti posti per le aziende del territorio

Venti i posti a disposizione delle aziende ricadenti nel territorio metropolitano che avranno l’occasione di prender parte al prestigioso appuntamento.

“L’iniziativa – sono le parole del Vicesindaco Riccardo Mauro – si propone di rafforzare l’immagine della nostra Città Metropolitana con una proposta dal grande richiamo, anche mediatico, in favore del comparto artigiano ed agroalimentare. Ciascuna impresa avrà a disposizione un proprio spazio allestito con grafiche identificative dell’azienda in un contesto che raggruppa tutto il mondo agroalimentare internazionale in un proficuo scambio culturale che potrà portare ad un incremento in termini economici e di rinomanza mondiale”.

Un impegno concreto e fattivo quello dei consiglieri delegati Demetrio Marino e Caterina Belcastro, rispettivamente al marketing territoriale e alle attività produttive, che stanno lavorando affinché le aziende metropolitane possano essere presenti al prestigioso appuntamento.