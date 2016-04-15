‘Professione barman’, il corso per i baristi di oggi e domani

La Federazione Italiana Pubblici Esercizi in collaborazione con Confcommercio Reggio Calabria presenta un ciclo di incontri formativi rivolti agli operatori del settore e a chi desidera avvicinarsi alla professione di barman. Al termine dei corsi una giuria selezionata valuterà i risultati ottenuti con una cocktail competition aperta al pubblico. Le lezioni saranno in programma a Reggio Calabria dal 2 Maggio al 13 Maggio prossimi.

Reggio Calabria 2016 – Il segreto di un cocktail perfetto? Il giusto mix di preparazione ed esperienza, gli skill indispensabili di un barman professionista. Caratteristiche non semplicemente fini a loro stesse ma che si conquistano attraverso un percorso formativo ad hoc. Con questo spirito la Fipe – Federazione Italiana Pubblici Esercizi – promuove “Professione Barman”, un ciclo di incontri di aggiornamento e formazione in collaborazione con Confcommercio Reggio Calabria.

“Professione Barman” prevede un programma di corsi su tutto il territorio nazionale, realizzati in collaborazione con le associazioni di riferimento territoriali e rivolti sia agli operatori che a tutti coloro che desiderano lavorare nel settore. In città le lezioni avranno inizio dal 2 al 13 Maggio prossimi nella sede di Confcommercio Reggio Calabria in via Castello 4 e saranno tenute da Pierluigi Cucchi, Responsabile corsi barman e vedranno la partecipazione di esperti del settore.

La formazione dei professionisti del bar

La Fipe da anni presta particolare attenzione all’aspetto formativo dei professionisti del bar. Un mondo in fermento che vede la crescente presenza di giovani interessati ad avvicinarsi a questa realtà che in Italia comprende, secondo gli ultimi dati, circa 150 mila bar per un numero complessivo di 213 mila addetti di cui oltre 24 mila apprendisti.

Con questo programma di corsi la Confcommercio si propone di strutturare maggiormente la propria offerta formativa. «Un importante valore aggiunto per facilitare l’accesso alle opportunità di lavoro e di apertura di nuove imprese con il supporto e la consulenza della nostra associazione – ha dichiarato Carmelo Nucera di Fipe-Confcommercio Reggio Calabria -. La formazione è un requisito indispensabile a incrementare la qualità dell’offerta e delle proposte a beneficio di tutto il nostro territorio».

I due moduli: corso base e corso avanzato

Il programma dei corsi sarà articolato in due differenti moduli:

CORSO BASE che si propone di fornire le conoscenze del mondo del bar a tutti coloro che siano interessati a questa professione, sia per ragioni professionali che per interesse personale. L’incontro, articolato in aspetti teorici e pratici, intende fornire ai partecipanti le conoscenze per selezionare e fruire al meglio dei vari prodotti, approfondire le competenze in fatto di vini, liquori e distillati, trasmettere le indicazioni utili per una corretta preparazione e miscelazione di cocktail e long drink. Ampio spazio sarà dato alle esercitazioni pratiche, mentre particolare attenzione sarà rivolta alla capacità di proporre, accanto ai cocktail internazionali, nuovi drink di tendenza.

CORSO AVANZATO ad alta specializzazione è principalmente focalizzato sulle tecniche di preparazione e miscelazione di cocktail e long drink. Un percorso formativo di carattere prevalentemente pratico, rivolto a coloro che hanno già frequentato il corso di primo livello.