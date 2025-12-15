Progetto “100strati”: a Reggio Calabria e Cosenza le cerimonie conclusive

Si chiude il progetto '100Strati': 200 studenti calabresi hanno trasformato le opere di Saverio Strati in cortometraggi. Appuntamento a Reggio e Cosenza per le proiezioni finali

Sono due le iniziative, promosse da Regione Calabria, Calabria Film Commission e Comitato 100 Strati, che concluderanno il progetto 100Strati: per le celebrazioni dell’opera di Saverio Strati, uno dei più importanti scrittori del Novecento. Si tratta del momento finale di un percorso educativo e culturale che ha coinvolto oltre 200 studenti delle scuole secondarie calabresi alla riscoperta dello scrittore calabrese attraverso il linguaggio contemporaneo del cinema.

In calendario due appuntamenti: il 16 dicembre a Reggio Calabria, nella sede del Consiglio regionale, sala Federica Monteleone; il 18 dicembre a Cosenza, al cinema Citrigno. Alle cerimonie conclusive, oltre agli studenti degli istituti scolastici coinvolti nel progetto, interverranno l’assessore all’Istruzione, allo Sport e alle Politiche giovanili della Regione Calabria, Eulalia Micheli, il presidente della Calabria Film Commission, Anton Giulio Grande, la scrittrice Palma Comandè, nipote di Saverio Strati e il coordinatore del Comitato 100Strati, Luigi Franco.

I cortometraggi degli studenti e le opere ispiratrici

Nel corso degli eventi saranno proiettati i cortometraggi realizzati dagli studenti ispirati alle opere Noi lazzaroni, Tibi e Tascia, È il nostro turno, Tutta una vita, Il selvaggio di Santa Venere e Il Diavolaro, a testimonianza di come la letteratura possa continuare a generare nuove narrazioni e nuovi sguardi.

«Il progetto 100 Strati – ha dichiarato l’assessore Micheli – rappresenta un esempio concreto e virtuoso dell’evoluzione dei processi didattici in ambito scolastico, in cui la scuola si afferma come laboratorio dinamico di cultura, creatività e costruzione dell’identità. Attraverso il linguaggio cinematografico, gli studenti hanno riletto l’opera di Saverio Strati con uno sguardo contemporaneo, trasformando la letteratura in un’esperienza educativa partecipata e multidisciplinare. Anche tramite queste iniziative intendiamo promuovere un modello di istruzione capace di valorizzare i grandi autori calabresi, con l’obiettivo di formare giovani consapevoli, rafforzando la conoscenza delle proprie radici culturali e sviluppando al contempo una visione aperta, critica e orientata al futuro».

Il progetto, realizzato con il supporto tecnico e artistico dell’Associazione Culturale School Movie APS, ha accompagnato ragazze e ragazzi in un percorso articolato di lettura, scrittura creativa e produzione audiovisiva, culminato nella realizzazione di dieci cortometraggi originali, ideati, scritti e interpretati dagli studenti stessi.

Un percorso tra scrittura creativa e produzione audiovisiva

Attraverso laboratori di sceneggiatura, incontri con professionisti del settore e giornate di riprese svolte direttamente negli istituti scolastici, gli studenti hanno sperimentato tutte le fasi del processo cinematografico, dalla scrittura alla messa in scena, fino al montaggio e alla post-produzione, vivendo un’esperienza formativa collettiva fondata sulla collaborazione, sull’ascolto e sulla responsabilità condivisa.

«100Strati è un progetto che ha saputo coniugare memoria e futuro perché – ha spiegato Luigi Franco – ha permesso alle nuove generazioni di entrare in dialogo con l’eredità letteraria di Saverio Strati, traducendone i temi in immagini, storie e linguaggi a loro familiari. Il cinema, con le attività della Calabria Film Commission a fare da motore, non è stato solo uno strumento espressivo, ma un vero e proprio dispositivo educativo e civico».

Il progetto si conferma così un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni, scuola e mondo della cultura, capace di valorizzare il patrimonio letterario calabrese e di investire concretamente nella formazione delle giovani generazioni, riconoscendo al cinema un ruolo centrale come strumento di crescita, partecipazione e consapevolezza.