Progetto plasma, i sindacati contro il GOM di Reggio: ‘Chiediamo trasparenza su somme dovute a dipendenti S.I.T.’

Le Organizzazioni Sindacali CISL FP, NURSIND e NURSING UP intervengono con fermezza sulla vicenda relativa alla mancata liquidazione delle somme spettanti ai dipendenti del Servizio di Immunoematologia e Trasfusione (S.I.T.) per le attività svolte nell’ambito del cosiddetto “Progetto plasma”.

Secondo quanto risulta alle sigle sindacali, la Direzione del G.O.M. starebbe proponendo accordi transattivi individuali ai lavoratori che hanno già intrapreso azioni legali per il recupero delle somme dovute. Tali proposte economiche risulterebbero sensibilmente e ingiustificatamente ridotte rispetto alle spettanze maturate.

Alla luce di ciò, le Organizzazioni Sindacali hanno formalmente richiesto il rilascio di tutta la documentazione e degli atti amministrativi relativi al progetto, nonché le motivazioni e i criteri utilizzati per la determinazione delle somme da liquidare ai dipendenti.

“La nostra richiesta – dichiarano i sindacati – nasce dalla necessità di tutelare i diritti dei lavoratori e di verificare che non siano in atto operazioni che possano configurare un indebito arricchimento per l’Azienda o altre fattispecie rilevanti sotto il profilo giudiziario, anche di natura penale, che saranno eventualmente valutate nelle sedi competenti”.

Per tali motivi, CISL FP, NURSIND e NURSING UP diffidano formalmente l’Azienda dal procedere alla sottoscrizione di qualsiasi transazione, in attesa della completa trasmissione della documentazione richiesta e dei chiarimenti dovuti.

Le Organizzazioni Sindacali ribadiscono l’importanza della trasparenza amministrativa, del rispetto del lavoro svolto e della corretta gestione delle risorse pubbliche, confermando che continueranno a vigilare sulla vicenda a tutela dei lavoratori del S.I.T.