Bergarè 2024: a Reggio tutto pronto per la terza edizione

L’evento di animazione territoriale per la promozione e valorizzazione del Bergamotto di Reggio Calabria

E’ ormai tutto pronto per BERGARE’ 2024, l’evento di animazione territoriale per la promozione e valorizzazione del Bergamotto di Reggio Calabria, che la Camera di commercio reggina organizza dal 2022 e che andrà in scena da giovedì 3 ottobre a domenica 6 ottobre 2024 nello splendido palcoscenico del Castello Aragonese di Reggio Calabria, uno dei luoghi di interesse storico-culturale più simbolici e rappresentativi della città. La cerimonia inaugurale alla presenza delle autorità cittadine e regionali è fissata alle ore 16,30 di giovedì 3 ottobre con l’apertura della esposizione “Bergamotto in Mostra” dedicata al bergamotto e alla sua lavorazione nella storia fino ai giorni nostri, e l’avvio del ”Villaggio di Bergarè”, la mostra mercato a cura delle Associazioni Coldiretti, CNA, Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, Copagri. Negli stand espositivi 25 imprese reggine della filiera potranno promuovere i propri prodotti a base di bergamotto.

Alle 16,30 di giovedì 3 ottobre parte anche “Bergarè street food” che fino alla mezzanotte per tutti i quattro giorni di evento renderà l’evento anche un momento per incontrarsi e fare convivialità tra light lunch che prendono spunto dalla ricchezza di questo frutto di Calabria, aperitivi, stuzzicchini, preparazioni e bevande a base di bergamotto, compresi birra e cocktail, preparati da 15 imprese reggine. Non mancheranno musica e divertimento grazie alle performance dei dj reggini e le esibizioni dal vivo degli artisti di strada.

Sempre giovedì, ma alle 18, partono le degustazioni (le prenotazioni sono andate sold-out nel giro di poche ore) di “Bergarè in tavola” a cura degli chef di 8 ristoranti reggini, che si alterneranno nei due appuntamenti in programma, quello di giovedì 3 e quello di venerdì 4 ottobre.

Un importante momento di discussione è fissato alle 19 nella terrazza che domina l’ingresso del Castello Aragonese con ”Racconti di bergamotto” condotto dal giornalista Marco Giovenco. Si tratta del primo di tre talk dedicati al tema del bergamotto come volano di sviluppo economico e turistico e di innovazione. Gli altri due appuntamenti sono in programma venerdì 4 e domenica 6 ottobre.

Una delle novità di questa terza edizione è l’Hackathon “Berga-THON”, un concorso di idee rivolto a startupper, imprenditori, tecnici e creativi che si terrà nella sede della Camera di commercio di Reggio Calabria venerdì 4 ottobre alle 14,30.

Il programma prosegue sabato 5 ottobre con l’evento di degustazione “La Pasticceria incontra il Bergamotto”, a cura delle Associazioni CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti – anch’esso andato sold-out in poche ore – con le proposte di dolci al bergamotto di 6 pasticcerie reggine, e con l’anteprima nazionale de ”Il giro d’Italia in 80 dolci”, spettacolo teatrale ideato e realizzato da Tiziana Di Masi, alias “La Signora in Dolce”.

Mentre nella giornata conclusiva di domenica 6 ottobre il convegno “Bergamotto di Reggio Calabria: tra identità locale e attrattività turistica” in collaborazione con ISNART, porterà un importante contributo al tema portante di questa edizione, ovvero potenzialità e prospettive del Bergamotto di Reggio Calabria quale attrattore turistico per l’intera economia regionale.

Collaterale all’evento Bergarè si svolgerà un press tour, che condurrà alla scoperta del territorio metropolitano 4 giornalisti di riviste di settore nazionali e 3 travel influencer di rilievo; inoltre parteciperà all’evento anche una delegazione di tour operator e buyer francesi dell’agroalimentare, in visita nel territorio reggino nell’ambito di un progetto in atto con la Camera di commercio italiana in Francia di Marsiglia.