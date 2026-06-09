Reggio in festa per Sant’Antonio: il programma degli eventi
Lotteria, musica e balli della tradizione e l'immancabile spettacolo pirotecnico
09 Giugno 2026 - 12:02 | di Redazione
La comunità di Reggio Calabria si appresta a vivere uno dei momenti più attesi dell’anno. La Parrocchia Santuario S. Antonio di Padova (Opera don Orione) ha dato il via ai solenni festeggiamenti in onore del Santo. Un ricco cartellone di appuntamenti che spazia dalla musica alla cultura, dal teatro alla tradizione popolare, guiderà i fedeli e l’intera cittadinanza fino alla giornata clou del 13 giugno.
Il parroco e i comitati organizzatori invitano calorosamente tutta la cittadinanza a prendere parte alle diverse iniziative in programma.
Il programma della festa di Sant’Antonio da Padova
I festeggiamenti, iniziati lo scorso venerdì con un suggestivo concerto d’organo, violino e soprano all’interno del Santuario, proseguono con i seguenti eventi:
Mercoledì 10 giugno
- Ore 20:00 – Auditorium don Orione Premiazione del Concorso di poesia. Una serata dedicata alla cultura e ai versi ispirati alla fede e alla tradizione.
Giovedì 11 giugno
- Ore 20:00 – Auditorium don Orione Spettacolo musicale “Oltre l’orizzonte”. Un momento di gioia e condivisione preparato con cura dai Catechisti e dai Bambini del Catechismo.
Venerdì 12 giugno
- Ore 20:30 – Piazzale dell’Opera Antoniana Commedia teatrale “Faciti come si fussivu a vostra casa”. Il gruppo teatrale “San Luigi Orione” metterà in scena una divertente commedia per una serata all’insegna del buon umore.
- Stand Gastronomico: Durante la serata sarà attivo lo stand gastronomico a cura dei Volontari della Parrocchia.
Sabato 13 giugno – Il Giorno della Festa
- Ore 21:30 – Piazzale dell’Opera Antoniana Spettacolo musicale “Tarantella Disco Folk”. Una travolgente serata di musica e balli della tradizione per celebrare il cuore della festa.
- Nel corso della serata: Estrazione dei biglietti vincenti della “Lotteria”.
- Ore 24:00 – Spettacolo pirotecnico. I tradizionali fuochi d’artificio illumineranno il cielo di Reggio Calabria per chiudere in bellezza i festeggiamenti.
- Stand Gastronomico: Anche per questa serata finale, i Volontari della Parrocchia delizieranno i presenti con le specialità dello stand gastronomico.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie